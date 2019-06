Riviera | stasera 26 giugno su Canale 5 inizia il thriller drama con Julia Stiles

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019)debutteràdalle ore 21.20 su5 e andrà avanti per dieci puntate. Per chi non ha già visto la prima stagione su Sky Atlantic nel 2017, è opportuno sapere che questa serie è un mix di familye mistery, dove sono protagoniste le vicende della famiglia Clios e il personaggio della curatrice d'arte Georgina, legata ai suoi componenti per le seconde nozze con il capostipite, il potente Constantine. L'immediata morte di quest'ultimo costituisce l'innesco della serie, poiché Georgina scava nel passato del marito e scopre che ci sono oscuri segreti di cui non era a conoscenza. L'esplosione dello yacht in cui l'uomo rimane ucciso non è un tragico incidente, ma la conseguenza dei loschi affari del potente filantropo, tenuto sotto controllo persino dall'Interpol. Nel cast della serie domina su tutti l'attrice che interpreta Georgina, ovvero, ex ...

