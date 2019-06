Ritorna il Commodore 64 | a grandezza naturale!

nerdgate

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dopo un primo tentativo di lancio lo scorso anno nella sua versione mini,il64, anaturale, su tutti gli scaffali dei collezionisti e videogiocatori più nostalgici! La nuova versione del64 ha una tastiera completamente funzionante, un joystick classico micro-switch aggiornato che si collega a una delle quattro porte USB e a qualsiasi TV moderna tramite HDMI, e tre modalità commutabili – il BASIC del C64 originale, il VIC20 BASIC o passa al Games Carousel. I 64 giochi integrati, inoltre, gireranno a 50Hz o 60Hz, con filtri CRT/Screen mode. Così come il classico64 e alla modalità VIC20 BASIC, i giochi preinstallati includono classici come California Games, Paradroid, Boulder Dash e nuovi titoli come Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha e Gridrunner, e non meno importanti Galencia e Planet of Death! È anche ...

