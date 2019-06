Rio Grande | il papà e la figlia morti | immigrazione | danno la colpa a Donald Trump

“Così finisce il sogno americano”. Il racconto della reporter che ha scattato la foto di padre e figlia annegati nel Rio Grande : Julia Le Duc è una giornalista del quotidiano messicano La Jornada. Lavora a Matamoros, città messicana direttamente sul Rio Grande, a due passi dalla frontiera con gli Stati Uniti. È stata lei a scattare la fotografia che sta scuotendo l’America: un padre e una figlia salvadoregni, morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di raggiungere la sponda americana del fiume.Il Guardian ha raccolto la sua drammatica ...

Dramma migranti : padre e figlia tentano di raggiungere gli USA ma annegano nel Rio Grande - le FOTO shock che scuotono l’America : Un padre con la sua bambina che giacciono a faccia in giù nelle acque torbide del Rio Grande mentre tentavano di raggiungere il Texas. La FOTO, che ricorda molto da vicino quella del piccolo Aylan, il bimbo siriano rinvenuto senza vita su una spiaggia turca nel 2015, mostra il Dramma dei migranti che cercano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro tanto voluto dal presidente Donald Trump. L’uomo, riferiscono i ...

Messico - l’immagine dei corpi di padre e figlia trovati morti nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine : padre e figlia sono annegati nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti: sono stati trovati a faccia in giù nell’acqua sporca di fango, con le braccia della piccola di due anni ancora strette al collo del papà. La fotografia dei corpi senza vita è stata scattata da Julia Le Duc, reporter de la Journada e sta facendo il giro del mondo diventando l’ennesimo simbolo delle vittime migranti che ...

Migranti - padre e figlia annegano nel Rio Grande : la foto shock scuote gli Usa : L’immagine ricorda quella del piccolo Aylan Kurdi e in poche ore è diventata il simbolo della tragedia dell’immigrazione tra...

Il candidato democratico Beto O'Rourke posta la foto shock di padre e figlia migranti morti nel Rio Grande : "Trump è il responsabile" | E gli Usa si spaccano : Trump è responsabile per questo". E' il j'accuse del candidato democratico alla Casa Bianca Beto O'Rourke, che commenta la foto shock della piccola Angie, morta annegata col padre mentre cercava di entrare in Texas attraversando il Rio Grande.

Benetton : «Con le Olimpiadi avremo il più grande comprendoRio sciistico al mondo» : Il cantiere per i Campionati del Mondo di sci alpino del 2021 a Cortina procede spedito. Infrastrutture, impianti, strutture alberghiere e servizi si stanno adeguando all’evento che sarà ospitato...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini tRionfa nei 200 stile libero : la ‘Divina’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

Trump avvia grande retata contro immigrati illegali : “C’è già un ordine di rimpatRio” : Scattano raid contro gli immigrati entrati illegalmente negli Usa ordinati da Donald Trump. "Per le persone che verranno prese dagli agenti dell'Ice c'e' gia' un ordine di rimpatrio", afferma il presidente americano su Twitter. "Sono persone che hanno cercato di sfuggire alla legge e alla giustizia. Persone che devono tornare nei loro Paesi. Hanno violato la legge venendo nel nostro Paese e rimanendovi". Trump in un tweet di qualche giorno fa ...

Uomini e Donne : Alessio Campoli rivela il suo desideRio più grande : Alessio Campoli di Uomini e Donne svela: “Vorrei…” L’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne, in quest’ultimo periodo, è finito nell’occhio del ciclone per la fine della sua storia d’amore con Angela Nasti. Ma non è finita qua perchè quest’ultimo, qualche ora fa, è tornato a parlare sui social con i suoi fan, i quali non hanno certo perso occasione per fargli le domande più disparate. ...

Il film il grande salto di Fernando Liverotti e Riccardo Centonze. Attori e commercianti - un’accoppiata da incassi - insieme per l’amore del propRio quartiere. : “Il grande salto” è il titolo del film ora in sala distribuito da Medusa, prodotto dalla Sunshine Production di Alessandro

Salernitana - è grande festa per il centenaRio : tifosi scatenati [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto Instagram ...

Ariana Grande e Miley Cyrus insieme in una nuova canzone? Da questi indizi sembrerebbe propRio così : Un like vale più di mille parole The post Ariana Grande e Miley Cyrus insieme in una nuova canzone? Da questi indizi sembrerebbe proprio così appeared first on News Mtv Italia.

Il grande ritorno di MaRio Balotelli : contatto positivo con il Parma ma serve un sacrificio dell’attaccante : Mario Balotelli prepara il grande ritorno nel campionato di Serie A. Le ultime stagioni in Francia sono state positive per SuperMario, tra Nizza e Marsiglia l’attaccante ha dimostrato di meritare un’altra chance nel massimo torneo italiano, Balotelli ha ancora tanto da dare al nostro calcio, può essere considerato ancora uno degli attaccanti italiani più forti in circolazione, sembra aver raggiunto anche la giusta maturità e ...

LIVE Italia-Russia volley femminile - Nations League in DIRETTA. Grande equilibRio : azzurre avanti 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida 21-23 Errore al servizio Kotikova 20-23 La pipe di Parubets 20-22 Ace della nuova entrata Kotikova. La ricezione non funziona proprio. Stavolta sbaglia De Gennaro 20-21 Vincente il mano out di ...