blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il titolo non tragga in inganno: Benedetta Parodi e Katia Follesa dovrebbero essere confermate alla conduzione della versione tradizionale e di quella junior del popolare talent show culinario di. Stando a quanto apprende, però, nella prossima stagione ci sarà una novità., infatti, dovrebbe essere alla conduzione di un nuovo spin-off diOff.In questo momento non sono noti i dettagli, ma quel che è certo è che in questi giorni sono in corso le registrazioni delle puntate con i giurati Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara. Ad una di queste hanno sicuramente preso parte anche Marcello Sacchetta, ballerino edel daydi Amici su, e la sua fidanzata Giulia Pauselli. A confermare questa circostanza una foto pubblicata tra le Stories di Instagram dalla stessa Pauselli e poi rimossa, evidentemente per evitare si ...

tvblogit : Retroscena Blogo: Flavio Montrucchio conduttore di Bake Off Italia su Real Time - SerieTvserie : Retroscena Blogo: Flavio Montrucchio conduttore di Bake Off Italia su Real Time - AndreaFilocomo : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: Lisa Marzoli si gode la Vita in diretta estate ma resta al Tg2 -