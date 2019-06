Reggaeton e leggerezza | questo è Twerking Queen di Elettra Lamborghini recensione

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Per descriverediserve un drink - sì, di quelli con le cannucce nere e le foglie di menta disposte tra un cubetto di ghiaccio e una scorza di limone - e un paio di piedi poggiati con arroganza su un tavolino di legno, mentre lo sguardo volge al tramonto sul mare, nell'esatto momento in cui la festa comincia. È estate, e nella stagione delle vacanze per antonomasia le fatiche della routine possono considerarsi abolite. Il piatto ha tutti gli ingredienti del disco mainstream che gli avventori del lungomare sparano dalle casse delle loro auto mentre osservano tonnellate di carne luccicante che scorre sotto il sole con indosso solamente il costume da bagno: la lingua spagnola, il beat, il disimpegno delle parole e l'autoreferenzialità continua e martellante in ogni pezzo. Per 10 tracce spinte su ritmo e ostentata sensualità, sentiremo ...

