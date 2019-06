Real Madrid | Toni Kroos disegna il suo futuro | “posso già escludere che non giocherò in

Don Balon : il Real Madrid pronto a cedere Isco - ci sarebbe anche la Juventus : Il Real Madrid ha iniziato a rivoluzionare la rosa: gli arrivi di Mendy e Hazard, infatti, sembrano essere solo i primi di una serie di acquisti improntati sulla qualità. Al contempo, però, la società spagnola dovrà cedere anche qualche pezzo pregiato, non solo per un dIscorso di Fair Play Finanziario, ma anche perché altrimenti rischierebbe di ritrovarsi con diversi esuberi in organico. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club di ...

Il Real Madrid avrà una squadra femminile : La dirigenza della squadra di calcio spagnola del Real Madrid ha annunciato che a partire dal prossimo anno istituirà la sua prima squadra femminile. Entro il primo luglio 2020 il club rileverà la proprietà del già esistente Club Deportivo Tacon, squadra

Il Real Madrid avrà la squadra femminile dal 2020 : Adesso è ufficiale: anche il Real Madrid avrà una squadra di calcio femminile a partire dalla stagione 2020. Il via libera è arrivato ieri dal consiglio di amministrazione del club che ha dato l’ok per proporre, nella prossima assemblea generale, di votare sulla “fusione per acquisizione del Club Deportivo Tacon, con effetto dal 1 luglio […] L'articolo Il Real Madrid avrà la squadra femminile dal 2020 è stato Realizzato da ...

Juventus - la bandiera del Real Madrid esalta i bianconeri : “Magia pura!” : Juventus – Il suo futuro da calciatore è a forte rischio dopo l’infarto che lo ha colpito qualche settimana fa durante un allenamento col Porto. Ma Iker Casillas segue attentamente anche le mosse delle varie società sul mercato e attraverso Twitter esalta il lavoro della Juventus. Leggi anche: Calciomercato Juventus, possibile colpo a parametro zero del Real Madrid […] More

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More

Cornago (As) : Zidane non vuole più James a Madrid. Il Real si muove per Fabian : Eduardo Cornago, giornalista di As, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com sull’asse di mercato Italia-Spagna e in particolare sulla possibilità che al Napoli arrivi James Rodriguez. “James giocherà nel Napoli, non ci sono dubbi. Ancelotti era già riuscito a portarselo al Bayern Monaco e a Madrid Zidane non vuole neanche più vederlo. Andranno risolti gli ultimi nodi economici tra i club, ma l’affare si farà ...

Cornago (As) : ZIdane non vuole più James a Madrid. Il Real si muove per Fabian : Eduardo Cornago, giornalista di As, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com sull’asse di mercato Italia-Spagna e in particolare sulla possibilità che al Napoli arrivi James Rodriguez. “James giocherà nel Napoli, non ci sono dubbi. Ancelotti era già riuscito a portarselo al Bayern Monaco e a Madrid ZIdane non vuole neanche più vederlo. Andranno risolti gli ultimi nodi economici tra i club, ma l’affare si farà ...

Calciomercato Real Madrid - il sogno si chiama Mbappé : nel mirino anche un “italiano” : Calciomercato Real Madrid – Come riporta ‘Marca’, il sogno del Real Madrid si chiama Kylian Mbappé. L’obiettivo è, però, a lungo termine: più fattibile nell’estate 2020. Lo stesso Mbappè non si è espresso chiaramente in merito al proprio futuro, ma potrebbe rimanere al Psg per un altra stagione, ovviamente con un ritocco dell’ingaggio. In casa Real Madrid non è passato inosservato l’ottimo Europeo ...

Real Madrid - partita l’operazione Mbappé : il club blancos però conta di chiuderla nel… 2020 : La società del presidente Perez ha intenzione di imbastire la trattativa per il francese già quest’anno, per poi chiuderla l’estate prossima Il futuro di Kylian Mbappé è al Real Madrid, ma non per quest’anno. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il club di Florentino Perez avrebbe iniziato ad imbastire la trattativa con il Paris Saint-Germain, per chiuderla però solo l’estate prossima, evitando così un ...

Sky – James vuole Napoli - ma il Real Madrid vuole dettare le condizioni : Nella trasmissione in onda su Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dell’affare James Rodriguez evidenziando che il Real non è disposto ad accettare le condizioni del Napoli Il Napoli continua ad aspettare l’ok del Real Madrid. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto ma a queste condizioni a quanto pare i galacticos non accettano. Per quanto riguarda il giocatore, invece, si è già promesso al club azzurro”. L'articolo Sky ...

As : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. La notizia sulla prima pagina di As che conferma l’interessamento dei Blancos per il centrocampista azzurro che si sarebbero già mossi in tal senso dopo la prestazione spettacolo con la sua nazionale under21. Gli spagnoli penserebbero a lui nel caso in cui non si riuscisse a chiudere con Pogba che sembra orientato ad andare alla Juve. Ma il Napoli ha dichiarato Fabian incedile. Il problema più grande per ...

Florentino Perez punta ad un Real Madrid femminile : Secondo As Florentino Perez ha intenzione di creare un Real Madrid femminile. E intende partire dalla massima serie del calcio femminile spagnolo, la ‘Liga Iberdrola’, in cui già si fanno valere il Barcellona e l’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Perez vuole acquistare per 500mila euro i diritti (e il posto in campionato) del neopromosso Tacon, la squadra che rappresenta Hortaleza e che è stata fondata nel 2014. In Spagna ...

Il Real Madrid al lavoro per creare la propria squadra femminille : La stampa sportiva di Madrid ne è certa: il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha deciso che il club avrà una squadra femminile. E partirà subito dal livello più alto, ovvero la ‘Liga Iberdrola’, che non è altri che la massima serie del calcio donne spagnolo, in cui si fanno valere Barcellona e Atletico […] L'articolo Il Real Madrid al lavoro per creare la propria squadra femminille è stato Realizzato da Calcio e ...

Atalanta - la conferma di Gasperini : “tentato dalla Roma - adesso voglio il Real Madrid” : “Lasciare Bergamo? Non me la sono sentita di percorrere questa strada anche se la Roma poteva essere una grande tentazione ma con il risultato raggiunto e quello che Bergamo sta facendo per me non potevo cambiare, per me sarebbe stata una forma di piccolo tradimento”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sul contatto avvenuto per la panchina giallorossa. “Era una cosa che stimolava ...