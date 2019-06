Rapiscono il figlio omosessuale e da Padova lo portano in Bulgaria per

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Si amavano, tanto. Ma non tutti vivevano serenamente la loro relazione. E per la famiglia di uno di loro era una “brutta faccenda”, da negare con violenza, stroncare, combattere. È la storia di amore gay di due ragazzi, osteggiata profondamente dalla famiglia di uno dei due.I genitori così hanno tentato di rapire ilD., con il sostegno di un amico, e trasferirlo a forza da, la città in cui studiava e viveva, in una località insul mar Nero, in casa di alcuni parenti. Tre erano gli obiettivi: allontanarlo dal fidanzato N. con il quale condivideva l’appartamento insieme ad altri due studenti; lavare l’onta che aveva macchiato la famiglia; tentare di “rieducarlo”. La storia, che risale a quattro anni fa e solo ora arriva a processo, è stata raccontata da Il Mattino di:Ora la coppia di ...

