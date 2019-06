Rai | Tg1 nel mirino della Lega | Non rappresenta il cambiamento in atto nel

La vita in diretta - voci in Rai : chi affiancherà Lorella Cuccarini - un sorpasso targato Tg1 : Le voci sulla prossima edizione de La vita in diretta, il programma di Rai 1, continuano a rincorrersi vorticose. Viene ormai dato per certo l'arrivo di Lorella Cuccarini al posto di Francesca Fialdini, così come pare quasi certo l'addio di Tiberio Timperi (e un suo emblematico post su Instagram sta