Quali proteine mangiare per i muscoli

ideegreen

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Più che desiderare di avere un fisico snello, per rincorrere chissà quale perfezione, è importante avere iche ci servono per fare ciò che desideriamo fare o che abbiamo bisogno di fare. Uno sport, un’attività fisica ma anche una gita o … uno sfrenato shopping. Anche quello richiede un certo fisico. Scherzi a parte, può capitare che sia necessario “farsi i” che per un motivo o per un altro abbiamo momentaneamente perso e alcuni alimenti possono aiutarci in questa fase di ricostruzione. Mi riferisco ad alimenti del tutto naturali e anche buoni che possiamo inserire e privilegiare nella nostra dieta, continuando una vita armoniosa e sempre più regolare e… in forze.per i? (altro…)per iIdee Green.

macro_cultura : Ecco alcune fonti di proteine vegetali,quali sono le vostre preferite? -