fondazioneserono

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Alberto Revelli, Professore Associato dell’Università di Torino e Responsabile del Centro di(PMA) della stessa Università, spiega quanto importante sia lafrache si rivolgono a un Centro per la PMA. Non solo unaaperta e improntata alla totale interattività, ma anche una vera e propria empatia contribuiscono a ottimizzare i risultati dei cicli di PMA. Per poter condividere le informazioni relative ai trattamenti, ma anche per illustrare i motivi dei successi e degli insuccessi, è indispensabile dare la massima disponibilità all’ascolto dellee adattare la terminologia che si impiega e i concetti che si espongono agli interlocutori che si hanno davanti. Prospettare le possibilità di successo di un percorso di PMA è uno dei momenti nei quali l’operatore deve scegliere come presentare i ...

cesareserono : Procreazione Medicalmente Assistita: la comunicazione fra operatori sanitari e coppie - DiPugliese : Oggi sono a Vienna al Congresso Internazionale sulla Procreazione Medicalmente Assistita - Bruno_Brunelli : RT @Bruno_Brunelli: Non è illegittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie gay. Lo ha stabilito la Corte costituzionale sulla… -