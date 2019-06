Previsioni astrologiche del 28 giugno | Leone innovativo | Acquario distratto

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Venerdì 282019 troviamo Venere in Gemelli ed Urano, assieme alla Luna, transitare nel segno del Toro. Mercurio stazionerà inmentre Marte, il Nodo Lunare ed il Sole saranno in Cancro. Plutone e Saturno stabili in Capricorno come Nettuno in Pesci e Giove nei gradi del Sagittario. Di seguito leper i 12 segni zodiacali. Attriti amorosi per l'Ariete Ariete: divergenze amorose. Le copiose dissonanze planetarie odierne potrebbero abbassare l'umore dei nativi e, di conseguenza, renderli oltremodo nervosi, specialmente nelle faccende di cuore, dove il litigio sarà più che probabile. Toro: stressati. Tante le incombenze pratiche da ultimare questo venerdì ed i nati Toro, c'è da scommetterci, non si tireranno indietro anche se arriveranno a tarda serata stremati e con un alto livello di stress....

Acquafortis : La Luna in Ariete sta litigando con il Sole in Cancro. Le previsioni astrologiche per questa settimana li trovate q… - zazoomblog : Previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 giugno: incontri amorosi per il Leone - #Previsioni… - Acquafortis : Per previsioni astrologiche per la quarta settimana di Giugno 2019 è pronto per l'uso. Ecco qui il link:… -