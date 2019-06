Porsche - Richiamo per 340 000 auto

quattroruote

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Larichiamerà circa 340.000 esemplari di Cayenne e Panamera prodotti a partire dal 2002 per controllare un levaraggio del cambiomatico che potrebbe presentare un'usura anomala.Possibili problemi al blocco della trasmissione. Secondo le informazioni fornite dalla casa costruttrice, ci sarebbe il rischio che un componente usurato possa rendere inefficiente il blocco della trasmissione nella posizione di parcheggio, facendo così muovere la vettura nel caso essa sia posteggiata in pendenza. Quasi un terzo dei veicoli coinvolti si troverebbero negli Stati Uniti, mentre circa 25.000 unità sono state vendute in Germania.