Popolare Vicenza | giudice si astiene per incompatibilità | la sorella ha lavorato per l’ex

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Aveva detto: “La sentenza? Arriverà con il panettone del 2020”. La previsione delLorenzo Miazzi, presidente del collegio giudicante per il crack della Bancadi, probabilmente dovrà essere ulteriormente spostata in avanti nel tempo. Con i termini della prescrizione sempre più incombenti. Il, infatti, ha presentato domanda di astensione per un rischio dilegato alla professione della, giuslavorista a Padova. La domanda è stata accolta dal presidente del Tribunale die così alla prossima udienza verrà comunicato che il collegio cambia. Al posto del presidente subentra ilCamilla Amedoro. A latere restano Elena Garbo e Deborah De Stefano. In Edicola Banche venete, durerà anni l’odissea giudiziaria per i crac che hanno colpito oltre 200mila risparmiatori ...

