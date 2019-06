PlayStation Store | al via i Mega Sconti e nuova offerta della settimana

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) A partire da oggi sullodisono iniziati i. Una serie di titoli sono in promozione fino al 65%, tra cui Call of Duty Black Ops III, Middle-earth: Shadow of War, Tales of Berseria e molti altri.La promozione sarà valida fino al 10 di luglio. Oltre a questo, il blog diha annunciato lache ha come protagonista Bioshock the Collection ora in promozione a 8,99 euro anziché 49,99.Ecco la lista di tutti i giochi in promozione.Leggi altro...

videogamedeals : Dabbing Avatar Sale via PSN. - KoeiTecmoUS : #DOA6 Mai Shiranui available now! PS4 Mai: - DarkOnyxe : Darli Dagger #PS4share -