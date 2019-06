aldiladelcinema

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Domenica 7 luglio alle ore 18:00 nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si terrà la 22^ edizione delOf. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da. A sfilare saranno le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo: il libanese Maged Bou Tanios, apprezzato per i suoi ricami da Papa Francesco; Eva Scala (Repubblica Ceca) che dopo aver lavorato con Alexander Mc Queen a Londra presenta in anteprima una collezione realizzata con i tessuti di San Leucio; James Dimech (Malta) noto per la sua Wearable Art fatta di splendidi abiti realizzati principalmente con materiali di riciclo ecosostenibili. Nel corso dell’evento, come sempre, saranno consegnati iofAWARD agli stilisti partecipanti ed agli Enti e personalità impegnati nella promozione della ...

LiciaGargiulo : Placido Domingo Jr. ospite dell’atteso World Of Fashion di Nino Graziano Luca - EcoLitoraleTv : Torna il World Of Fashion il 7 luglio. Tra gli ospiti Placido Domingo Jr. - cafifal : RT @Corriere: Placido Domingo: «Zeffirelli, artista rinascimentale che rivoluzionò le opere liriche» -