Piange il mondo dello spettacolo | addio all’attrice simbolo della lotta al cancro

(Di mercoledì 26 giugno 2019) È morta Loredana Simioli. L’attrice ha perso la sua battaglia contro il, aveva 45 anni. Talento artistico puro era particolarmente amata dal pubblico partenopeo. Di recente aveva anche presentato “Io non ho vergogna”, un videoclip che raccontava la sua battaglia contro questa terribile malattia per mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi la doveva affrontare come lei. Purtroppo non ce l’ha fatta anche se non ha mai perso, nemmeno nelle ultime ore, la speranza e la voglia di sorrideregioia di vivere. Sui social network ci sono tantissimi commenti legati proprio al suo primo amore professionale che su TeleGaribaldi ha allietato la giornate di moltissime persone. Andiamo a leggerne alcuni: “Ciao Loredana, chi è di Napoli ricorderà i tuoi esordi a TeleGaribaldi con Mariarca. Grande donna, esplosiva e attrice molto ironica come solo noi napoletani sappiamo essere”, ...

