Perché al risveglio troviamo la soluzione a problemi che ci sembravano insormontabili il

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Tutti gli esseri viventi dormono, nonostante ciò diminuisca il tempo utile per attività apparentemente più produttive e possa aumentare l’esposizione ai pericoli ambientali. Si cerca di scoprire le funzioni del sonno indagando su molti fronti. Uno studio, condotto dall’INFN nel contesto dello Human Brain Project (HBP) con il progetto Wavescales (Wave Scaling Experiments and Simulations), e recentemente pubblicato su Scientific Reports, dà ora un nuovo contributo, simulando in un modello talamo-corticale gli effetti benefici del sonno profondo sulle memorie apprese durante la veglia. Lo studio dimostra il funzionamento simultaneo di due processi che avvengono durante il sonno: il primo crea nuove associazioni, il secondo riequilibra la forza delle connessioni tra neuroni. Insieme, migliorano l’accuratezza con cui la corteccia cerebrale classificherà gli stimoli al successivo ...

