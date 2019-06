Per l' Italia 6 anni di procedura per debito | ma c' è l' ipotesi rinvio

Ue : la Corte respinge il ricorso dell'Italia - la Sicilia Perde 380 milioni di fondi europei : Roberto Chifari I giudici del Lussemburgo hanno osservato come sia innegabile l’esistenza di errori nella spesa, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del Piano operativo regionale La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione nella spesa dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il taglio ...

Mongol Rally - dall’Italia alla Siberia Per la gara più pazza (e buona) del mondo : allacciate le cinture perché sta per partire il Rally più lungo del mondo, con i suoi quasi 15mila chilometri. Una gara in cui non importa essere primi, ma arrivare alla meta. Senza poter contare sull’aiuto di nessuno dell’organizzazione. Anzi. Saranno i partecipanti a scegliere una ong da sostenere prendendo parte alla traversata. È il Mongol Rally, gara non competitiva e a scopo di beneficenza nata nel 2004, che attraversa senza ...

Oltre 4 - 5 milioni di spettatori Per l’Italia femminile in tv : Ancora ottimi risultati in termini di ascolti per l’Italia femminile durante i Mondiali in Francia: il successo contro la Cina è valso l’accesso ai quarti e il record per quanto riguarda lo share. Nel dettaglio, la sfida in onda alle 18.00 su Rai 1 ha conquistato 3,963 milioni di spettatori ed il 30,8% di share su […] L'articolo Oltre 4,5 milioni di spettatori per l’Italia femminile in tv è stato realizzato da Calcio e ...

Volleyball Nations League - l’Italia pronta Per la Final Six di Nanchino : ecco le azzurre convocate dal ct Mazzanti : E’ stata diramata la lista delle quattordici atlete convocate dal ct Mazzanti per la Final Six di Volleyball Nations League in programma a Nanchino Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le quattordici azzurre che prenderanno parte alla Final Six della Volleyball Nations League 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Rispetto all’ultima tappa di Ankara, due sono le novità nell’Italia: il rientro di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia Per la Final Six. Torna Paola Egonu - presente Folie : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Final Six della Nations League 2019 che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semiFinali dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia). Le vicecampionesse ...

ScioPero trasporti luglio : doppia protesta Per Trenord - stop Alitalia il 26 : Il Ministero dei trasporti ha aggiornato il calendario degli scioperi nel settore. Le settimane del mese di luglio vedranno andare in scena una serie di agitazioni sindacali, che coinvolgeranno treni, mezzi pubblici e aerei. Alcuni degli stop preoccuperanno, e non poco, i vacanzieri in partenza. La data più critica in tal senso sarà quella del 26 luglio, quando ad incrociare le braccia sarà il personale navigante del Gruppo Alitalia. Lo Sciopero ...

Salman Rushdie in Italia : “La libertà d’espressione è in Pericolo in tutto il mondo” : Intervista esclusiva allo scrittore indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie, presente a Napoli per Le Conversazioni 2019, sui temi delle migrazioni di massa, libertà di stampa, Brexit e del suo amore per l'Italia e per i libri di Elena Ferrante. Con un videomessaggio di Roberto Saviano a cui l'autore de "I figli delle mezzanotte" e "Versi satanici" si sente legato da sincera amicizia.Continua a leggere

Mondiali calcio femminile - boom di ascolti Per l’Italia! 4 milioni di spettatori e oltre il 30% di share Per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Nuove date di Ariana Grande Per lo Sweetener Tour 2019 - annunciati altri 19 concerti : chance Per l’Italia? : Ben 19 Nuove date di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 sono state appena annunciate dalla popstar. Nonostante abbia più volte dichiarato di soffrire lo stress provocato dai ritmi serrati della sua attività live, la Grande ha annunciato nuovi concerti negli Stati Uniti per il prossimo autunno, impegnandosi così a presentare i suoi ultimi album dal vivo per tutto l'anno. La nuova tranche di eventi si svolgerà nelle arene statunitensi ...

Tav : via ai bandi Per i lavori - l’UE finanzierà il 50% del tratto italiano : Giornata importante per la TAV: l’annuncio è del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "È stata autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori in Italia del tunnel della Tav Torino-Lione, è una giornata storica". Il governatore fa sapere al contempo che il tratto nazionale, da Bussoleno a Torino sarà finanziato al 50% dall’Unione Europea, mentre il "il cofinanziamento dell'Ue sale al 55% per la parte ...

“Ghetti” - Goffredo Buccini : “15 milioni di Italiani vivono in Periferia. Politica specula su di loro ma il bluff cadrà” : “Oggi in Italia ci sono quindici milioni di persone che vivono in una condizione di perifericità”. Il giornalista Goffredo Buccini ha presentato ieri sera a Milano il suo libro “Ghetti” (edizioni Solferino). Un racconto di quell’Italia dimenticata che vive a Scampia, Ostia, Corviale, Pioltello, allo Zen, nei Caruggi e al Moi di Torino. “Queste persone sono oggetto della speculazione Politica di chi prima delle elezioni prova a seminare e dopo il ...

Tav - mossa dell’Ue : sconto all’Italia Per 1 - 6 miliardi : Se si segue la traccia dei soldi, allora, ieri a Parigi, nel Cda di Telt, è stato fatto un nuovo passo avanti per la realizzazione della Torino-Lione. L’Unione Europea, attraverso la coordinatrice del corridoio Mediterraneo Iveta Radicova, ha ufficializzato la volontà di alzare la quota di finanziamento comunitario anche per le tratta nazionali. Pe...

Meteo - caldo record sull’Italia : da giovedì si toccano temPerature mai raggiunte a giugno : L’Anticiclone Nord-Africano ha deciso di scatenare tuta la sua potenza proprio nell'ultima parte di questo mese trascinando masse d’aria torride di origine africana vero il Vecchio Continente. Per il centro nord dell'Italia si raggiungevano temperature oltre i 40 gradi e per alcune zone sarà record del periodo.

10 startup italiane Per viaggiare in modo diverso : SKOUTYAUTINGHORSE TOURINGGUIDE ME RIGHTEMPATHIC B&BYAMGUMY TAKE ITGARDEN SHARINGDAYBREAKHOTELSBABYGUESTLe novità del turismo da provareViaggiamo sempre più connessi a internet, amiamo i viaggi che rispettano l’ambiente, e non vogliamo fare più solo i turisti: sei italiani su dieci usano lo smartphone per prenotare voli e hotel, 4 su dieci lo usano anche per riservare un posto al ristorante (fonte Osservatori.net) e in viaggio ...