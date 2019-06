Pensionato vittima della baby gang a Manduria | altri 8 minori arrestati Un altro

Altri 9 arresti (8 minorenni) per il Pensionato vittima della baby gang : Nove nuove ordinanze della magistratura nei confronti di altrettante persone per la morte di Antonio Stano, pensionato 65 enne di Manduria vittima delle violenze di una baby gang lo scorso 23 aprile. Sono coinvolti un maggiorenne e dei minorenni che rispondono in concorso dei reati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. Stano era stato terrorizzato e già in precarie condizioni igieniche e di salute, aveva ...