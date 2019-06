Pensionato morto a Manduria | arrestati 8 minorenni

Pensionato morto a Manduria - arrestati 8 minori : c’è un’altra vittima della baby gang : Le indagini della magistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato pugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8 minori. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. vittima dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave.

Manduria - Pensionato morto : 9 arresti : 8.38 Otto minorenni arrestati, oltre ad un maggiorenne su mandato del Gip del Tribunale ordinario di Taranto e della procura della Repubblica per i minorenni. Sono ritenuti a vario titolo gravemente indiziati in concorso dei reati di tortura,lesioni,danneggiamento e violazione di domicilio aggravati,nei confronti di Antonio Cosimo Stano. Il 65enne era morto il 23 aprile dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria. Si ...

Preso a mazzate in testa! Pensionato morto a Manduria - spuntano file audio della gang : Non ci sono solo video a testimoniare le violenze subite da Antonio Stano, il Pensionato sessantaseienne di Manduria (Taranto) morto il 23 aprile scorso, ma anche dei file audio. file che sono stati trovati nelle chat di WhatsApp della gang criminale accusata di aver torturato per molto tempo l’uomo. Negli audio, tutti di pochi secondi, i giovani che avevano Preso di mira Stano commentano le aggressioni della sera precedente compiute contro il ...

Pensionato morto a Manduria - il gip : “Le famiglie dei bulli incapaci di educarli. Senza freni” : Restano in carcere gli 8 ragazzi, tra cui sei minorenni, che avrebbero aggredito il Pensionato di Manduria, Antonio Cosimo Stano, morto lo scorso 23 aprile. Come si legge nell'ordinanza firmata dalla gip Rita Romano, "la decisione riguarda anche i maggiorenni perché le loro famiglie hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i due giovani".Continua a leggere

Pensionato morto dopo le torture dei bulli : disposto il carcere per sei minorenni : Sei ragazzi di 16 e 17 anni sono stati condotti in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato in merito alla morte di Antonio Stano, il Pensionato di Manduria a lungo sottoposto a violenze e torture.Continua a leggere

Pensionato morto a Manduria - i ragazzi del branco : “Siamo dispiaciuti e provati” : Due maggiorenni (di 19 e 22 anni) e sei minorenni sono indagati per i reati di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento. Oggi gli interrogatori. I giovani si sarebbero riconosciuti nei video agli atti della procura.Continua a leggere

Pensionato morto a Manduria - “Gli avevano portato via anche i ricordi della mamma morta” : "Nonostante io fossi l'unico con il quale scambiava qualche parola al bar, non mi ha mai parlato delle violenze subite perché era riservato e orgoglioso" ha ricordato l'amico di infanzia di Antonio Cosimo Stano, il 66enne vittima delle violenze di una baby gang. "In ospedale ho capito che era spento dentro, che non aveva alcuna voglia di vivere" ha aggiunto Fabio Dinoi.Continua a leggere

Taranto - Pensionato morto seviziato da baby gang - il pm : 'Chi sapeva doveva parlare' : Manduria, una cittadina del tarantino, è ancora sotto choc per quanto accaduto negli scorsi giorni, dove una baby gang composta da 14 ragazzi, di cui due minorenni, ha seviziato e picchiato nella sua abitazione Antonio Cosimo Stano, un uomo di 66 anni. Il tutto è stato ripreso con i telefonini, con i video che sono finiti su Whatsapp. Conosciuto da tutti come Antonio "il pazzo", la vittima aveva problemi psichici. Era stato un operaio presso ...

Pensionato morto a Manduria - oggi i funerali in forma privata : “Qui siamo un mondo di morti” : oggi è il giorno del funerale di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato di 66 anni di Manduria morto dopo essere stato aggredito e bullizzato da una baby gang. Cambio di programma sul luogo delle esequie, che ha creato proteste tra i cittadini. "Ci conosciamo tutti, siamo faccia a faccia ma non ci salutiamo". Il prefetto Vittorio Saladino: "Se fosse successo a un cane, ci sarebbe stata la rivolta popolare. E invece tutti zitti".Continua a leggere

Pensionato morto - lo sfogo del prefetto : 'Con un cane ci sarebbe stata rivolta - invece tutti zitti' : 'Se i bulli invece che con quel pover'uomo se la fossero presa con un cane, ci sarebbe stata la rivolta popolare. E invece tutti zitti, in un silenzio assordante che oggi mi lascia amareggiato. Quanto ...

Pensionato morto a Manduria - la mamma disperata di uno dei ragazzi : “Come potevo sapere?” : Il Corriere della Sera riporta il racconto disperato della madre di uno dei 14 ragazzini coinvolti nella morte del Pensionato di 66 anni di Manduria: "La domanda che mi tormenta in questi giorni è: come avrei potuto accorgermi di una cosa così? Come fai tu, madre, ad accorgerti di cosa fa nel dettaglio tuo figlio quando esce con gli amici: come fai a sapere se si scambia un video o se chatta o cosa si dice, cosa c’è in quel video".Continua a ...

Manduria - Pensionato morto. Il video delle torture della baby gang su Antonio : «Come l'avete combinato il pazzo?» : Le urla di Antonio Cosimo Stano, alternate alle risate dei ragazzini che lo avrebbero rapinato, seviziato e ucciso in casa. Sono dettagli agghiaccianti quelli che emergono dal breve video...