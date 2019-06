Palermo nel caos | parlano il presidente Albanese e il capo FIGC Gravina

Le notizie del giorno – Iscrizioni B e C - Foggia e Palermo nel baratro - vacanze ‘hot’ per Wanda Nara - social divisi su De Rossi : SITUAZIONE Iscrizioni IN B E C – Situazione delineata, nel campionato cadetto, per quanto riguarda Trapani e Chievo. Clamorosa la non iscrizione del Palermo, per questioni burocratiche, anche se dalla società fanno sapere di essere in regola. Nella mattinata di oggi in Serie C mancavano ancora 15 domande, i club hanno ancora poche ore per regolarizzare la situazione. Certi i forfait di Arzachena e Siracusa, al limite anche le ...

Agenzia delle Entrate Palermo : climatizzatori out - caldo torrido nella sede di via Toscana : Il caldo torrido che, in questi giorni, sta colpendo il Paese, è diventato insopportabile a causa del mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella sede dell'Agenzia delle Entrate, in via Toscana, a Palermo. Ad intervenire "magicamente", il direttore provinciale Caggegi. Una soluzione d'emergenza Laura Caggegi, direttore provinciale dell'Agenzia di Palermo, per ovviare a tale disservizio ha deciso autonomamente di installare ...

Teatro Massimo di Palermo - la passione di Pagliacci nella visione minimal di Lorenzo Mariani : Torna Lorenzo Mariani – già direttore artistico alcune stagioni fa – al Massimo e lo fa con una delle sue regie minimal, per questi Pagliacci che chiudono la fase invernale della stagione 2019 della Fondazione e proiettano in quelli che saranno gli appuntamenti estivi, a cominciare da quelli alla GAM, la Galleria d’ Arte Moderna. Una regia – andata in scena nel 2007 sempre al Massimo - perfetta nella sua linearità, che risponde a quanto il ...

Palermo - violenza choc : "Io - assalito dalla baby gang nell'indifferenza dei passanti" : Fabio Franchini L'aggressione in via Maqueda, pieno centro storico della città: il giovane assalito ha subìto una doppia perforazione timpanica Graffi, un occhio gonfio, doppia perforazione del timpano, tanta paura e altrettanta amarezza. E poi soprattutto la rabbia. Un giovane minorenne di Palermo è stato aggredito in pieno centro storico a Palermo da una baby gang. La violenza è avvenuta dopo le 23. Il ragazzo, all'uscita del ...

Palermo : domani visita del ministro Toninelli : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà domani, mercoledì 19 giugno, a Palermo per visitare la sede del provveditorato interregionale Opere pubbliche Sicilia e Calabria e partecipare, in Cattedrale, alla presentazione del volume 'Divino T

Palermo : Chinnici (Pd) - 'nel 2019 in pensione 300 dipendenti Comune' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "I circa 300 pensionamenti al comune di Palermo, previsti per il 2019 tra quota 100 e normale quiescenza, impongono una seria riflessione sul futuro dei servizi alla città: dobbiamo avere un quadro chiaro delle esigenze dell’ente, così da poter stabilire come impiegare

Palermo : nascondeva 21 kg di droga nel trolley - arrestato al suo arrivo da Napoli : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gruppo di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona, appena sbarcata dalla nave di linea proveniente da Napoli, che aveva nascosto circa 21 chili di hashish all’interno di un trolley. Si tratta di un incensurato palermitano, classe 19

Palermo - entra nel negozio dove lavora la moglie e la uccide : arrestato : Ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ferito il figlio 14enne per poi barricarsi all’interno dell’esercizio commerciale. E’ successo a Carini, grosso centro a ovest di Palermo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta del negozio e i carabinieri hanno bloccato l’uomo asserragliato all’interno. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il figlio all’ospedale ...

Per 50 anni acqua e affitti non pagati nelle case popolari a Palermo : L’Istituto autonomo case popolari di Palermo svela in un rapporto debiti per 61milioni di euro per aver pagato per decenni le bollette dell'acqua al posto dei residenti. In quasi 50 anni migliaia di famiglie delle case popolari di Palermo non hanno mai pagato le bollette dell’acqua, spesso nemmeno gli affitti. E adesso l’Ente che se ne occupa, l’Istituto autonomo case popolari di Palermo, versa in una situazione economica ...

Palermo più sostenibile - una nuova pista ciclabile di 3 - 8 km nell’asse “Villafranca-Praga” : A Palermo una nuova pista ciclabile. È stata approvata, venerdì 7 giugno scorso, una delibera di Giunta con la quale l’Amministrazione comunale prende atto della fattibilità del progetto, approvato in linea tecnico-economica e relativo alla realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, a doppio senso, nell’asse “Villafranca-Praga” mediante l’utilizzazione di una porzione della carreggiata stradale esistente, tra ...

Palermo - saranno installate altre 23 telecamere nella ztl : ecco dove : Arrivano altri 23 varchi controllati da telecamere nell’area a traffico limitato di Palermo. Il comune ha già affidato il progetto alla Sispi che si occupa delle reti telematiche dell’ente. La ZTL di Palermo sarà pertanto ancora più controllata. Al momento sono piazza Verdi, via Gagini, via Porto Salvo, Porta Felice e piazza Giulio Cesare/Roma sono controllate dal grande fratello degli accessi all’area sottoposta al blocco del ...

Incidente nella notte a Palermo - coinvolta un’intera famiglia : gravissimi bambini di 2 e 4 anni : Grave Incidente nella notte a Palermo: coinvolta un'intera famiglia. Sono rimasti lievemente feriti padre e madre, mentre sono gravissime le condizioni dei due bambini che si trovavano a bordo della vettura con i genitori: uno ha quattro anni, mentre l'altro ne ha soli due ed è ora in prognosi riservata.Continua a leggere

Palermo - 9 arresti nella famiglia mafiosa Carini : anche il capo Antonino Di Maggio : Associazione mafiosa, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse nove esponenti della famiglia mafiosa Carini sono state arrestati in provincia di Palermo dagli agenti della squadra mobile. Tra i destinatari delle misure c’è Antonino Di Maggio, ritenuto il capo della cosca. Gli inquirenti hanno scoperto che i mafiosi controllavano il territorio in modo capillare, raccogliendo il pizzo da negozianti, artigiani e ...