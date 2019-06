Palermo | Gravina deciso | “Applicheremo le regole senza alcuna deroga”

Playout Serie B e caso Palermo : le importanti dichiarazioni di Gravina : Le importanti parole di Gabriele Gravina , presidente della Figc sul caso Palermo e sull’eventuale disputa dei Playout : “Situazione della Serie B preoccupa? No, non sono preoccupato: sono molto attento al percorso tracciato e aspetto il parere del Collegio di Garanzia dello Sport e la decisione della Corte Federale d’Appello del 29 sul caso Palermo , poi il giorno dopo adotterò la mia decisione”. Presente alla ...

Caso Palermo - Giorgetti punge Gravina : “ho chiesto obiettività - imbarazza la tempistica utilizzata” : Il sottosegretario Giorgetti ha lanciato una frecciata a Gravina per quanto riguarda il Caso Palermo “Ho chiesto a Gravina obiettività” sul Caso Palermo. “Il fatto che dopo tre anni di conclamate violazioni, siamo arrivati a una decisione all’ultimo giorno di campionato in corso, imbarazza“. A sottolinearlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in ...