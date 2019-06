Palermo Calcio atti finali | Tuttolomondo smentito | sue le responsabilità FIGC intanto

Palermo Calcio NON ISCRITTO IN SERIE B/ Tuttolomondo ribadisce : "Documentazione ok' : PALERMO CALCIO non ISCRITTO alla SERIE B 2019-2020. Il presidente Tuttolomondo ribadisce la questione: "Documentazione spedita"

Palermo Calcio : iscrizione serie B saltata - cosa accade ora : Palermo calcio: iscrizione serie B saltata, cosa accade ora Non c’è pace per il Palermo: alla fine potrebbe non giocare il prossimo campionato di B a causa della mancata presentazione della documentazione necessaria per iscriversi entro i termini fissati dalla Federazione. Palermo calcio: la questione della fidejussione Un periodo difficile che potrebbe concludersi in modo drammatico, sportivamente parlando: il Palermo potrebbe non ...

Calcio - Serie B 2019-2020 : non c’è la fideiussione del Palermo - Cadetteria a rischio per i rosanero? : Ore di passione per i tifosi del Palermo dopo la già difficile coda della passata stagione della Serie B di Calcio, al termine della quale la società rosanero era stata dapprima retrocessa all’ultimo posto della classifica e poi “soltanto” penalizzata, mantenendo la categoria ma dicendo addio alla possibilità di disputare i play-off promozione. Entro la mezzanotte di ieri infatti c’era l’obbligo per le società di ...

Palermo Calcio non iscritto al campionato Serie B/ Caos fideiussione - cosa succede? : Palermo Calcio, Caos in vista della prossima stagione: la documentazione richiesta per l'iscrizione alla Serie B non sarebbe pervenuta

Calcio : Orlando - 'Palermo e i tifosi devono sapere cosa sta succedendo - no a ennesima beffa' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di Calcio di serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune

Palermo - il DG Lucchesi a tutto campo : iscrizione - futuro e calciomercato : Dopo le rassicuranti parole del sindaco, sono arrivate anche quelle del direttore generale del Palermo, Fabrizio Lucchesi, che si è così espresso dopo l’uscita da Sicindustria in seguito all’assemblea dei soci rosanero. “E’ andata bene, si è conclusa l’assemblea con l’acquisizione di tutta la parte contabile e gli adempimenti obbligatori. Nella giornata di lunedì procederemo all’iscrizione e tra ...

Calciomercato Serie B - le trattative : il Palermo prepara il colpo - mosse di Empoli e Pescara : Calciomercato Serie B – Non solo il Calciomercato di Serie A, anche quello di Serie B entra nel vivo e nelle ultime ore sono andate in scena trattative importanti, ecco il punto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Palermo punta Kragl, il centrocampista è stato un grande protagonista e dopo la retrocessione del Foggia nel campionato di Serie C si prepara a salutare. L’Empoli segue il ...

Il Palermo prepara il futuro : calciomercato ed ambizioni - le parole di Lucchesi e Tuttolomondo : “Kragl e Djodjevic sono due buoni giocatori, ma parlare di nomi in questo momento significa prendere in giro la gente. Vogliamo dire sempre la verita’. Ci stiamo preparando a fare mercato e abbiamo le idee chiare”. Sono le dichiarazioni del direttore generale e uomo mercato del Palermo Fabrizio Lucchesi sulle mosse del club rosanero per il campionato di Serie B. “Stiamo facendo come quando si gioca a carte – ...

Calcio : Ufficio Gip Palermo - 'nessuna perquisizione negli uffici' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "In relazione alle notizie apparse oggi nella tarda mattinata su alcuni quotidiani on line, intendo smentire che sia stata materialmente effettuata, presso l’Ufficio Gip del Tribunale di Palermo, alcuna perquisizione". Lo dice in una nota Antonella Consiglio, President

Zamparini - caccia alla talpa che informò l’ex presidente del Palermo Calcio : perquisita la casa di un giudice : Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip di Palermo per perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dalla procura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di una talpa negli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre ...

Palermo : Borgo Vecchio ritrova il suo campetto di calcio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Da questa mattina il quartiere di Borgo Vecchio, a Palermo, ha di nuovo un campetto di calcio. Il campo è stato restituito alla città dopo un’azione di recupero realizzata grazie alle maestranze della Reset e al contributo operativo dei funzionari tecnici dell’assessor

Tacopina : «Disgustato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora in B» : «Il Venezia merita di rimanere in Serie B. Meglio conquistarla sul campo, ma queste due partite non si dovevano giocare perché un mese fa il comunicato della Lega certificava che il Venezia era salvo». Il presidente del Venezia Joe Tacopina non usa giri di parole per commentare l’attuale situazione dei lagunari, come riporta la Gazzetta dello […] L'articolo Tacopina: «Disgustato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora ...

Calcio : corte appello Figc riporta Palermo in B : Calcio, il Palermo resta in Serie B. La corte federale di appello della FederCalcio ha accolto parzialmente il ricorso della società rosanero

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale : si aprono scenari clamorosi per il futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...