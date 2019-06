Oroscopo estate Gemelli | grandi guadagni in arrivo | molta voglia di viaggiare

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L'dei nativi sotto il segno deinon sarà tutta rose e fiori, al contrario potrebbero esserci delle giornate no che vi causeranno parecchio nervosismo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Invece, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, saranno dei mesi praticamente perfetti sotto ogni punto di vista. Riuscirete infatti a lavorare sodo, con un po' di impegno ovviamente, ma soprattutto, massimizzerete come non mai i vostri. Andiamo a vedere nel dettaglio come sarà influenzata l'per i nativi del segno. Amore e amicizie Per quanto riguarda le relazioni di vecchia data, potrebbe essere un'alquanto negativa per voi, in quanto i problemi di coppia si faranno sentire per via di alcune difficoltà da superare riguardo la vita quotidiana. Vi conviene non agitarvi e creare dei litigi di coppia per motivi alquanto futili, ...

