Ornella Vanoni | ‘Gino Paoli? MI tradiva in continuazione’

Ornella Vanoni : “Con Francesco che ha 36 anni dormiamo nello stesso letto ma per parlare : a 80 anni il sesso non ti riempe il cuore” : “Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’ anni . A 60, ho preso una di quelle tranvate… Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”. A parlare così è Ornella Vanoni , intervistata dal Corriere della Sera. Eppure ci sono uomini che la amano, e che lei ama. Come lo scrittore Pino ...

Ornella Vanoni : «La mia ultima delusione d’amore (a 60 anni)» : Ornella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non ...