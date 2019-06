Orange is the New Black il trailer | si torna a Litchfield per l' ultima volta video

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un Colore ci ha unito, un colore ha ispirato il cambiamento, ha dato vita a un movimento. Un colore ci ha donato speranza. Viene introdotta così l'stagione diis the Newin arrivo su Netflix dal 26 luglio (in Italia sarà anche su Infinity e con rilascio settimanale su Premium Stories frutto di accordi stipulati prima dell'arrivo di Netflix in Italia).Si conclude l'epico viaggio delle detenute di, iniziato in quella che sembra già un'era diversa della serialità, della televisione, dello streaming.is the Newè stato uno dei primi successi della piattaforma di streaming insieme a House of Cards, concluso recentemente e rovinato dallo scandalo che ha travolto il suo protagonista Kevin Spacey.is the Newil, siper l') pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2019 20:40.

