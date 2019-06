Ondata di caldo africano | temperature minime folli al Nord | +28°C a Genova e +27°C a

Germania - Ondata di caldo eccezionale : uomo si chiude nudo nel frigo di un supermercato : Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo in questi giorni la Germania, con la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi. E così, la gente si sta attrezzando con i più svariati rimedi, come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del ...

Meteo - Ondata di caldo storico : punte di 42 gradi - afa e "disagio fisico" : La massa d'aria rovente di matrice subtropicale ha ormai raggiunto il Mediterraneo e l'Europa occidentale causerà un'imponente ondata di calore in molti Paesi d'Europa. Il picco del caldo, avvertono gli esperti di 3bMeteo.it, è previsto tra le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Per quanto r

Allerta Venezia - da domani l’Ondata di caldo africano “soffocherà” la città per 3 giorni : E’ Allerta caldo nel Comune di Venezia. A comunicarlo è la Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav. L’Anticiclone subtropicale africano è in estensione e darà inizio alla prima ondata di calore da domani e per i prossimi tre giorni. La situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutto il territorio creando un abbassamento della ...

Ondata di caldo africano : +40°C in diverse località della Sardegna - solo 5 comuni sotto i +30°C. Alto rischio incendi : Giornata da bollino rosso in Sardegna per caldo, afa e rischio elevato di incendi. L’allerta della Protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 26 giugno, trova conferma nei valori registrati in diverse località dell’isola, dove il termometro è schizzato alle stelle. Il record assoluto di caldo, segnalato dalle stazioni dell’Arpas, e’ stato raggiunto a Palmas Arborea (Oristano): qui la colonnina di ...

Arriva l’Ondata di caldo africano : domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il piano di sorveglianza : La presidenza della Regione Valle d’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta rendono noto che in Valle d’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. ...

Ondata di caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Previsioni Meteo - l’Ondata di caldo africano infuoca l’Italia : +41°C in Sardegna - +37°C sulle Alpi - ed è solo l’inizio : L’ondata di caldo africano ampiamente annunciata in tutte le Previsioni Meteo è iniziata oggi sull’Italia con temperature di fuoco. La Regione più calda è la Sardegna, dove il muro dei quaranta gradi centigradi è stato superato in molte località dell’isola. Le temperature massime giornaliere più alte, ancora parziali, sono di +41°C a San Gavino e Sennori, +40°C a Guspini, Asuni, Samugheo, Fenosu e Villa Verde, +39°C a Sassari, ...

Ondata di caldo e risorse idriche : “L’Italia può affrontare senza angosce l’estate torrida” : “E’ soddisfacente lo stato delle risorse idriche del Paese in apertura dell’annunciata estate torrida“: lo rende noto l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), precisando, però, che “l’analisi dei dati conferma il forte condizionamento della caratteristica “a macchia di leopardo”, assunta degli eventi meteo, come dimostrato anche dai recenti, violenti episodi ...

Arriva Ondata di caldo senza precedenti - gli esperti : «Più forte del 2003» : Sarà più intensa di quella del 2003, almeno potenzialmente. L’ondata di caldo africano che sta per Arrivare in Italia, con il suo apice tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbe non avere, purtroppo, nulla da invidiare a quella di 16 anni fa, che peraltro si distinse per la sua lunga durata. L’allarme è del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale al Centronord – che sarà il più colpito da caldo e afa, mentre le ...

Ondata di caldo africano in Europa - un’anticipazione di ciò che ha in serbo la crisi climatica : “Entro il 2050 raddoppieranno” : Siamo entrati ufficialmente nell’estate da appena 4 giorni nell’emisfero settentrionale e il caldo in Europa non si è certo fatto attendere. Un’Ondata di caldo africano che potrebbe rivelarsi storica e potenzialmente letale sta per inglobare l’Europa centro-occidentale. In Italia, sarà colpito soprattutto il Nord, dove potrebbero cadere record di temperatura storici: basti pensare che si rischiano +40°C in Pianura Padana! Con la siccità e la ...

Ondata di caldo : allerta arancione oggi e domani a Firenze - giovedì codice rosso : Scattata a Firenze l’allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate. Per giovedì 27 giugno quello rosso: la temperatura massima percepita sarà di 38°C: lo comunica la protezione civile del Comune. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con ...

Previsioni Meteo : tutto confermato - storica Ondata di caldo in arrivo sull'Europa : Quella che fino a qualche giorno fa era una tendenza suscettibile di cambiamenti è ora diventata ormai una certezza che bisognerà affrontare con tutte le dovute precauzioni. L'Europa si appresta a...

Ondata di caldo record in Germania : introdotti limiti di velocità : La Germania fa i conti con le alte temperature, con picchi di +38°C (un ulteriore innalzamento è previsto nei prossimi giorni), e per tale motivo sono stati introdotti limiti di velocità in 2 autostrade del sud della Sassonia-Anhalt: si teme infatti il “blow–up“, ovvero la dilatazione delle placche di cemento per l’esposizione a temperature elevate e il rialzo dei bordi, oppure che il cemento si crepi. Per evitare rischi ...

Allerta per l’Ondata di caldo in Francia : polemiche per il rinvio degli esami : Il governo francese ha deciso di rinviare gli esami delle scuole medie a causa dell’ondata di caldo in arrivo, che viene presa molto sul serio, nel ricordo dei morti del 2003: il rinvio ai primi giorni di luglio è stato deciso dal ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che ieri ha annunciato che le prove d’esame slitteranno a lunedì e martedì, “per garantire la sicurezza degli studenti“. L’annuncio ha ...