(Di mercoledì 26 giugno 2019) "E se ti ammazza? Le chiesi, ma lei mi disse che non aveva paura". Qualche tempo dopo questo scambio di battute con suaMaria Chiara Santoleri,è stata trovata morta in una scarpata a Tolentino, nelle Marche. Laè stata ascoltata al processo a carico diSantoleri e suo padre Pino, rispettivamente figlio ed ex maritovittima.