Oltre 300 Madza MX-5 a Torino per celebrare i 30 anni della mitica roadster giapponese

Sicurezza stradale : in Lombardia in 3 anni Oltre 1300 vittime : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Sono stati 1.335 i morti sulle strade in Lombardia nel triennio 2015/17, di cui 285 motociclisti, secondo i dati Istat, in aumento del 12% rispetto alla precedente rilevazione, per un costo sociale e sanitario di 1,67 miliardi. Questi i dati che emergono dal convegno "S

Mazda - Oltre 300 MX-5 a Torino per i 30 anni della Miata : I 30 anni della Mazda MX-5 sono stati festeggiati al Parco Valentino Motor Show con il raduno MX-5 Icon's Day, patrocinato da Mazda Italia. Oltre 300 vetture e più di 600 appassionati hanno potuto esporre le proprie vetture al Parco Dora, sfilando poi per le vie di Torino.Tom Matano e Nobuhiro Yamamoto a Torino. All'evento erano presenti tutte le generazioni della sportiva giapponese, incluse alcune rare serie speciali tra cui quelle del ...

Migranti - sbarchi continui : sono Oltre 300 da fine maggio : Valentina Raffa Un barchino con 38 persone scortato a Lampedusa da Finanza e Guardia costiera. In 40 giorni più di 1.100 Bel tempo e sbarchi sono da sempre un binomio indissolubile e, se è vero che i numeri degli approdi sulle coste italiane sono in calo, lo è altrettanto il fatto che in questi giorni di caldo si registrano diversi sbarchi. Non solo quelli ufficiali, come quello di 62 immigrati che è avvenuto nei giorni scorsi a ...

Palermo : Torna una 'Marina di Libri' - Oltre 300 eventi all’Orto botanico (3) : (AdnKronos) - “Siamo felici e orgogliosi di tagliare quest’anno un traguardo così importante come quello dei 10 anni, che all’inizio di questa avventura, nata dal basso, sembrava impossibile. – racconta l’editore Ottavio Navarra - Per festeggiare il decennale abbiamo scelto un tema, Isola/Isole, che

Palermo : Torna una 'Marina di Libri' - Oltre 300 eventi all’Orto botanico (2) : (AdnKronos) - Tanti gli ospiti presenti: Manuel Vilas, Clara Usón, Helena Janeczek, Serena Vitale, Laura Pugno, Niccolò Ammaniti, Emanuele Trevi, Valerio Massimo Manfredi, Guido Cavalli, Mimmo Cuticchio, Marco Malvaldi, Andrea Molesini, Francesco Montanari, Flavio Soriga, Evelina Santangelo, Chiara

Antibiotico in fiumi : 300 Oltre limite : 11.36 Antibiotico in fiumi: 300oltre limite Cresce l'emergenza inquinamento da antibiotici nei fiumi di tutto il mondo che in qualche caso superano i livelli di sicurezza di oltre 300 volte. Lo afferma uno studio dell'università di New York che sarà al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. Sono stati testati i fiumi di 72 Paesi in sei continenti e gli antibiotici sono stati trovati nel 65% dei siti ...

Emergenza siccità : in Cina Oltre 300.000 persone hanno difficoltà a reperire acqua potabile : Una siccità molto grave ha la provincia di Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Nella giornata di giovedì 16 maggio a seguito dell’evento 309.000 persone si sono trovate nella difficoltà di accedere all’acqua potabile, mentre anche 93.000 animali domestici hanno dovuto affrontare una carenza d’acqua. Sul posto alcuni esperti per aiutare gli enti locali negli sforzi di soccorso alla popolazione colpita dalla siccità, inviate dalle ...

Ordina bottiglia di vino da 300 euro! Ma gliene danno una da Oltre 5mila euro : Non si sa se fosse un intenditore di vino tale da capire la differenza e se si sia accorto dello scambio a suo favore ma sicuramente la cena è andata decisamente bene per un cliente di un noto ristorante britannico di Manchester che al posto del vino richiesto si è visto servire una bottiglie decisamente più costosa. Per una svista del cameriere di turno, infatti, al posto di un bottiglia da 260 sterline, circa trecento euro, al suo tavolo ...

McLaren GT - classe e comfort Oltre i 300 km/h : Quando si parla di supercar a motore centrale le sfumature sono sempre molto sottili e la gamma McLaren non fa eccezione. Leggerezza, prestazioni estreme e design affilato. Sono queste le caratteristiche fondanti delle berlinette «Made in Woking» che trovano la loro ultima applicazione nella nuova McLaren GT. Nelle intenzioni della casa britannica, questa è la vettura più confortevole in produzione, adatta anche ai viaggi e alle lunghe distanze, ...

Emissioni diesel - FCA - Oltre 300 milioni di dollari per chiudere la causa con i clienti USA : Il gruppo FCA pagherà 307,5 milioni di dollari come risarcimento a circa 100.000 clienti americani che hanno acquistato o noleggiato veicoli della Ram e della Jeep dotati, secondo il governo USA, di software per il controllo delle Emissioni, congegni che consentirebbero ai motori di produrre ossidi di azoto (NOx) superiori ai limiti di legge. L'accordo, approvato ieri dalla Corte Federale di San Francisco, riguarda circa 100.000 proprietari e ...

Comunali : Avviso Pubblico - Oltre 300 candidati per Appello : "Mafie e corruzione rappresentano una minaccia attuale per la nostra democrazia, la nostra economia e la nostra sicurezza. La repressione da sola non basta. Serve, contemporaneamente, un'azione di ...

Tre milioni per inserire Oltre 300 lavoratori spezzini : La Spezia - Collegare sempre più la formazione con le esigenze del mercato del lavoro nei settori prioritari per la Liguria. E' quanto si prefigge il Piano territoriale del comune della Spezia ...

Giro d'Italia in tv : Oltre 300 ore di programmazione sulla Rai : Archiviate le classiche del Nord, gli appassionati di ciclismo attendono la partenza del Giro d’Italia. La 102ª edizione della corsa rosa si disputerà dall’11 maggio al 2 giugno 2019. Si partirà da Bologna e si arriverà a Verona, dopo aver percorso 21 tappe, per un totale di 3.518 chilometri. Si tratterà di un’edizione tra le più dure degli ultimi anni, che prevederà 46.500 metri di dislivello. La Cima Coppi di quest’anno sarà il Passo Gavia, ...