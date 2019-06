Olimpiadi Parigi 2024 | 4 nuovi sport nel programma provvisorio! C’è la breakdance

Rugby a 7 - World Series Parigi 2019 : le Fiji vincono la manifestazione. Alle Olimpiadi anche USA - Nuova Zelanda e Sudafrica : Si è conclusa a Parigi la decima ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che si aggiudicano la manifestazione davanti a USA, Nuova Zelanda e Sudafrica. Retrocede il Giappone, sostituito nella prossima stagione dall’Irlanda. Finalissima Fiji-Nuova Zelanda 35-24 Finale 3° posto USA-Sudafrica 7-24 Finale 5° ...