Olimpiadi 2026 | a Milano il pericolo è aumentare le diseguaglianze | “Sviluppo abbia un

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Attenzione alle periferie e agli esclusi. Il giorno dopo l’euforia per la vittoria die Cortina – che regalerà all’Italia le secondeinvernali nell’arco di un ventennio – c’è chi inizia a guardare all’altro lato della medaglia. Che non è solo ilcorruzione (per quanto l’impianto sportivo da costruire ex novo sarà soltanto uno) ma anche il timore che l’indotto portato dai Giochi si trasformi in un catalizzatore di. Soprattutto in una città,, dove i prezzi degli immobili sono già alle stelle, con le zone centrali o semicentrali da tempo off limits persino per la classe media. E dove l’emergenza abitativa e le occupazioni di case popolari sono problemi all’ordine del giorno. Il dossier presentato dall’Italia punta forte sulla riqualificazione di periferie e aree urbane abbandonate: a Rogoredo sorgerà il PalaItalia (il nuovo palazzetto ...

