Oggi il Consiglio dei ministri | ma slitta assestamento dei conti per Ue

Governo ultime notizie : Autonomia Oggi in Consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...

Scontro nel governo sull’autonomia. A rischio il Consiglio dei ministri di Oggi : Ancora stallo sull’autonomia e nessuna decisione presa su Autostrade. C’è forte tensione nel governo al termine del lungo vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, finito dopo la mezzanotte. Le intese sulle autonomie regionali, annunciate da Matteo Salvini per il Consiglio dei ministri di oggi, saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo...

Conte : "Oggi il Consiglio dei Ministri<br> per l'assestamento del bilancio" : L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Energia : chi ha problemi a rendere la casa efficiente e rinnovabile da Oggi può chiedere consiglio al WWF : Ridurre le emissioni e i consumi della propria casa o del condominio è possibile, così come è possibile integrare sistemi per la produzione di Energia rinnovabile negli edifici: cosa che rappresenta un obbligo di legge per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni pesanti. Applicare sistemi che utilizzano le fonti rinnovabili per produrre Energia, come impianti solari fotovoltaici che producono Energia elettrica trasformando le radiazioni ...

Serie B - “no a retrocessione del FOggia - si deve giocare il playout” : Tar del Lazio annulla la decisione del Consiglio di Lega : Lo spareggio salvezza tra Foggia e Salernitana si deve giocare: lo dice il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei pugliesi contro la decisione della Lega Serie B di mandarli direttamente in Serie C, annullando il playout previsto tra quartultima e quintultima, dopo la retrocessione per illeciti amministrativi del Palermo. La vicenda però è tutt’altro che chiusa: si tratta solo di una decisione cautelare, con l’udienza collegiale fissata ...

Oggi il Consiglio dei Ministri : tra le "varie<br> ed eventuali" lo spinoso caso Siri : Per ore 9:45 di questa mattina, mercoledì 8 maggio 2019, è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri n. 58 del governo guidato da Giuseppe Conte. All'ordine del giorno ci sono i seguenti punti:- esame definitivo della Presidenza e del ministro dell'Economia del decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2007/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto ...

Tre giorni di convocazione per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. Inizia oggi alle 15.00 la tre giorni di convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta convocato anche ...