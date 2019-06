Nuova PEUGEOT 308 TCR | debutto il 6 luglio ad Adria

Peugeot 2008 - è Nuova da cima a fondo. Ed è anche 100% elettrica – FOTO : C’è molto della 208, presentata a marzo al Salone di Ginevra, nelle linee della nuova Peugeot 2008: il B-suv della marca francese si rinnova da cima a fondo per andare a battagliare in quello che è diventato il segmento più competitivo del mercato, quello delle sport utility compatte, dove figurano best-seller come Renault Captur (anche lei pronta a un profondo maquillage) e Fiat 500X (che avrà presto un’opzione ibrida plug-in). Il legame ...