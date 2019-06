Non solo l’Italia | l’Europa intera se ne frega dei 42 migranti della Sea Watch

wired

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Da due settimane la naveong Seasi trova al largo di Lampedusa. A bordo ci sono 42 persone, a cui viene negato lo sbarco sulle coste italiane a causapolitica dei porti chiusi. Qualche giorno fa, la capitananave e ia bordo hanno invocato l’articolo 2 sul diritto alla vita e l’articolo 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradantiConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Questo per avere un via libera allo sbarco, ma la Corte europea dei diritti dell’uomo ieri ha deciso di non dare seguito alle richieste. “Anche Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti”, ha esultato Salvini, come se lasciare in mare un pugno di persone possa essere considerata una vittoria. Mentre lo diceva, un ...

ShooterHatesYou : -Devi fare un cartellone sulle olimpiadi -Cartellone? -Cartellone. Che celebri i nostri successi -Ma non eravamo co… - borghi_claudio : OK da BCE a nostra proposta su proprietà riserve auree Bankitalia. Proposta solo una minima modifica del testo. Vit… - makkox : solo na scusa per disegnarlo così. le parole non hanno senso. le mie, le sue. a sto punto è uguale. :) -