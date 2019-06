«Non è un calciatore che rientra nei nostri piani» | la nota del Manchester City su

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Koulibaly resta a Napoli felice di farlo come ha dichiarato. Il Corriere dello Sport riporta, come anticipato dalEvening, la dichiarazione che ilhanno provveduto a diffondere per spegnere le voci del mercato: «Non abbiamo presentato alcuna offerta e non è unchenei» Dopo la partita vinta dal Senegal contro la Tanzania per la Coppa d’Africa, il difensore azzurro ha parlato a Goal: “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì. Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal. Già oggi abbiamo raggiunto qualcosa d’importante. Sono al 200% con la testa rivolta al Senegal e insieme ai 15milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio ...

napolista : «Non è un calciatore che rientra nei nostri piani»: la nota del #ManchesterCity su #Koulibaly Il club inglese nega… - AleTw94 : @MICH95AR @revocris92 @romeoagresti @GoalItalia Non sarebbero difetti se non fosse un calciatore (cosa che oggettiv… - GiuSette7 : @jspetruzisback E dagli un ruolo di campo ma non come calciatore. Occupa un posto in lista, mica è CTP -