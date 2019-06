Non Disturbare slitta ancora e si sposta al martedì Tutti gli ospiti

davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Paola Perego Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 con Non. Dopo il buon riscontro di pubblico nella scorsa estate, la conduttrice farà di nuovo capolino in una stanza d’albergo per intervistare, in un clima intimo e confidenziale, i suoi. La partenza, intanto, subisce un ulteriore rinvio. Inizialmente prevista nella serata di venerdì dal 21 giugno, poi posticipata al 28 per lasciare spazio a La Traviata di Franco Zeffirelli, la prima puntata andrà in onda2 luglio, sempre a partire dalle 23.50. In ogni puntata (in totale saranno sei), la Perego proverà a svelare qualcosa di inedito e segreto dell’ospite, rovistando nel suo trolley e trattenendo per l’intera chiacchierata il suo cellulare, leggendo anche i messaggi e rispondendo alle chiamate che potrebbero arrivare in quel momento. La novità, rispetto alla precedente edizione, è ...

