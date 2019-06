ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sebbene il sole scaldi meno da quelle parti,nel Regno Unito è estate. Dunque, cosa c’è di meglio di un? Meglio, però, se ecocompatibile. Ci ha pensato, che, in collaborazione con l’azienda Mackie’s of Scotland, ha sviluppato il van che vedete nelle: un e-a zero emissioni per la vendita, appunto, di ice cream. La ditta scozzese è da sempre sensibile ai temi ambientali, al punto da alimentare la propria sede con energia solare ed eolica, ed evidentemente aveva bisogno di una soluzione simileper la distribuzione: questo e-infatti, al contrario di altri “carretti” che usano il diesel per far funzionare il sistema di refrigerazione, utilizza un motore elettrico alimentato da fonti rinnovabili, dal momento che il suo tetto è equipaggiato con pannelli solari. In più, a bordo ha batterie di seconda vita per stoccare energia, e può integrarsi ...

Cascavel47 : Nissan e-NV200, anche il gelato diventa eco-friendly – FOTO - Juanantrade : @R_Vecin @velardedaoiz Comprate la furgoneta Nissan e-NV200 - TecnolamWeb : RT @greencityit: Nissan e-NV200 van 100% elettrico registra 10.000 ordini in Europa: Nissan e-NV200 con batteria da 40 kWh registra ordini… -