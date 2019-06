Nigeria-Guinea | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) All’Alexandria Stadium di Alexandria d’Egittoe Nuovaquesto pomeriggio alle 16:30 italiane si affronteranno per il secondo match del loro gruppo B nellad’Africanello scontro tra le due favorite per passare il turno. Le Super Aquilene arrivano comunque con tutti i favori del pronostico e dopo aver già messo in cascina tre punti con la buona ma sofferta vittoria inaugurale per 1 a 0 ai danni del Burundi, mentre la Nuovasi è arenata sul 2 a 2 contro il Madagascar e potrebbe veder complicarsi leggermente il proprio cammino in caso di sconfitta soprattutto se con diverse reti di scarto. Segui live e in esclusiva-Nuovasu DAZN L’incontro trae Nuovaè previsto per questo pomeriggio alle ore 16:30 italiane e sarà trasmesso in esclusiva in direttasu DAZN. Di seguito il programma completo e le ...

Saintobiebs : @BoomplayMusicNG Nigeria 1-0 Guinea Musa to score ID: 99436442 @Coollio_Baller @cencybaby @chiefmarcus_ - OkanlawonAyo : @BoomplayMusicNG Nigeria 1 VS 0 Guinea. Ahmed Musa to score. @itzLonnng @Iam_mondo @whizkrane #99434185 - Dimania10 : RT @Dimania10: @merrybetsports Nigeria 2 vs 1 Guinea Uganda score first #merrybetgamebet Dimania1 -