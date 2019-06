Nicole Kidman festeggia «tredici anni di magia | romanticismo e avventure selvagge»

«The Prom» : Nicole Kidman e Meryl Streep di nuovo insieme : Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Meryl Streep, all’esordio della seconda stagione, è stata la novità più succulenta di Big Little Lies. Con il caschetto corto e una determinazione che non conosce età, ha varcato i piccoli confini di Monterey, chiedendo verità per il figlio ucciso nel finale della prima stagione. Si è trasformata in suocera, Meryl Streep, e, da suocera, si è ...

Nicole Kidman - cinquantadue anni e non sentirli :

TaorminaFilmFest : ospiti Nicole Kidman - Octavia Spencer e Stone : Ci saranno grandi ospiti quest`anno al TaorminaFilmFest, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio, prime fra tutti le attrici Nicole Kidman e Octavia Spencer, alle quali verrà assegnato il Taormina Arte award. Il film d`apertura sarà "Ladies in black" di Bruce Beresford, che sarà a Taormina accompagnato dalla protagonista Julia Ormond. Grande attesa, il 5 luglio, per l`anteprima europea di "Spider-Man: far from home", che sarà proiettato al ...

Nicole Kidman e il picacismo : “Mangiavo di tutto. Larve - lombrichi e insetti” : In un’intervista al settimanale “You”, Nicole Kidman ha raccontato alcuni particolari inediti della sua infanzia, come il fatto di aver mangiato di tutto, anche le cose più disgustose, per un certo periodo della sua vita da bambina. “Mangiavo di tutto. Anche formiche, anche se non avevano un buon sapore…- ha confidato la Kidman nel corso della sua intervista-. Un po’, come dire, acide. Avevano un gusto strano. Mangiavo di ...

Il Cardellino - dal romanzo il film con Nicole Kidman - : Niccolò Sandroni Nicole Kidman è tra i protagonisti de Il Cardellino, film tratto dall’omonimo romanzo best seller che è valso il premio Pulitzer a Donna Tartt, ecco il trailer È uscito il trailer de Il Cardellino, l’atteso film che porta al cinema l’emozionante vita di Theo Decker già raccontata nel libro di Donna Tartt. Dopo il successo del romanzo The Goldfinch - Il Cardellino, scritto da Donna Tartt, è uscito da poco il primo ...

Nicole Kidman : «Chi l'ha detto che una donna ha una data di scadenza?» : Nicole Kidman è una delle poche star del cinema rimaste a Hollywood. Il suo talento camaleontico è leggendario, come la sua bellezza. Così posata e regale, si stenta ad accettare che sia umana.

A Nicole Kidman il Taormina Arte Award : Sarà Nicole Kidman l’ospite d’onore della 65a edizione del Taormina Film Fest che si svolgerà dal 30 giugno al 6

