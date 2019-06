Neonata abbandonata in un sacchetto | polizia posta il video del salvataggio al cardiopalma

Neonata chiusa in una busta di plastica e abbandonata! Il video del salvataggio : L'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth, in Georgia, ha pubblicato un video che mostra il salvataggio avvenuto la sera del 6 giugno scorso di una Neonata che è stata chiamata “India”. Una Neonata che è stata trovata in un sacchetto di plastica in un bosco. Nel video si vede un agente che strappa il sacchetto e trova la bambina che piange all’interno. La Neonata era ancora sporca di sangue e aveva il cordone ombelicale attaccato. Le ...

Jack Russel fiuta una Neonata abbandonata tra i cespugli e le salva la vita : “È stato un eroe” : Grazie al suo fiuto ha individuato una neonata abbandonata tra i cespugli e ha “tirato” il suo padrone lì da lei, salvandole la vita. L’eroe di questa storia è Macho, un piccolo Jack Russell che con il suo potente fiuto da cane da caccia ha salvato la vita a una bambina abbandonata nella vegetazione in centro a San Pietroburgo, in Russia, come riferisce il tabloid britannico Mirror. Il cane era a passeggio con il suo padrone, ...