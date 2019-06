wired

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Altri problemi in vista per: l’anime degli anni Novanta divenuto un culto assoluto in tutto il mondo è sbarcato di recente su Netflix con un. Nei giorni scorsi in Italia sono sorte diverse critiche per alcune scelte di traduzione che hanno sovvertito delle espressioni ormai del tutto assodate all’interno della fanbase. Ma sembra che anche altre versioni internazionali presentino diversi problemi: in particolare alcuni stanno criticando ilamericano per il trattamento delfra due personaggi molto apprezzati come Kaworu e Shinji. Kaworu è un esemplare dei misteriosi mostri chiamati Angeli il quale s’infiltra nel quartier generale dell’agenzia spaziale Nerv, dove diventa pilota di mecha e incontra il suo giovane collega Shinji: ben presto inizia a sviluppare per quest’ultimo un grande affetto ...

MilanoCitExpo : Neon Genesis Evangelion, il nuovo doppiaggio ha eliminato un rapporto gay? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Tigre_E632 : Neon Genesis Evangelion: L'adattamento maledetto feat. Svet Krasna - sillysym : Netflix: Portiamo il doppiaggio della Dynit per Neon Genesis Evangelion su Netflix - Firma la petizione! -