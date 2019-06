Nel primo trailer di Orange is the New Black 7 scopriamo il peso di scelte sbagliate e

Fiorentina - l’effetto Commisso si fa sentire : boom di abbonamenti Nel primo giorno di vendita : L’effetto Commisso si fa già sentire. Nel primo giorno di apertura della campagna abbonamenti della Fiorentina per la Stagione 2019/20 sono già stati venduti più di 1000 tagliandi. La società viola ricorda che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partite della prossima stagione (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, dal 6 al 20 luglio, ...

Moda : Nel 2018 fatturato da oltre 95 mld - export primo trimestre +5 - 6% (2) : (AdnKronos) - Nell’anno passato, l’export complessivo ha raggiunto i 63,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente. In testa, con il 49,6% dei flussi, c’è il tessile-abbigliamento, seguito da calzature e pelletteria, rispettivamente con un’incidenza del 15,1% e del 12,9%.

Moda : Nel 2018 fatturato da oltre 95 mld - export primo trimestre +5 - 6% : Milano, 26 giu. - (AdnKronos) - L'industria italiana della Moda ha messo a segno nel 2018 un fatturato di 95,5 miliardi di euro, in crescita dello 0,7% su base annua. Segnali positivi dal primo trimestre del 2019, quando il comparto tessile, Moda e accessorio, ha visto crescere le sue esportazioni d

Lotta - European Games 2019 : Mansour sconfitto ai quarti - Da Col out al primo turno Nella femminile : Non arrivano buone notizie per la Lotta italiana da Minsk nella sessione mattutina della seconda giornata di gare degli European Games 2019, con entrambi gli azzurri impegnati quest’oggi sconfitti prima delle semifinali e dunque ad un passo dall’estromissione definitiva dalla Lotta per le medaglie. Quest’oggi vanno in scena i ripescaggi delle prime quattro categorie della libera maschile (senza azzurri in gara) e le ...

Tour de France 2019 - sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles : primo arrivo in salita durissimo dove Nel 2017 vinse Fabio Aru : Giovedì 11 luglio 2019, prima giornata importante per il Tour de France 2019, che scatterà cinque giorni prima da Bruxelles (Belgio). Va in scena la sesta tappa: partenza da Mulhouse, arrivo in vetta, il primo della Grande Boucle, a La Planche des Belles Filles: 160,5 chilometri davvero molto duri per la frazione di montagna sui Vosgi. Percorso Dopo 20 chilometri si inizia già a salire. primo GPM di giornata è il Le Markstein, di 10,8 chilometri ...

Ponte Genova - gettata la base del primo pilone. ToniNelli : 1 mld per la città : «Questo è il simbolo della ripartenza. Ci lasciamo alle spalle l'incuria con cui è stata gestita l'infrastruttura di Stato». Con queste parole il ministro pentasetllato per le Infrastrutture Danilo...

Tiro a segno - European Games 2019 : Mazzetti chiude il primo round al settimo posto Nella pistola automatica. Chelli è 12° : Si sono chiuse le gare del Tiro a segno in questo lungo martedì 25 giugno a Minsk, dove sono in corso gli European Games 2019. Nel primo round delle qualificazioni della pistola automatica maschile da 25m, sono quindi arrivati i risultati dopo i primi 300 colpi. A comandare la classifica è il titolatissimo tedesco Christian Reitz che, con lo score di 295 punti, si è messo alle spalle l’atleta della Repubblica Ceca Martin Strnad, secondo un ...

Auditel : la conferenza stampa sui dati d’ascolto dei device digitali in diretta su DM. I primi dati : Canale 5 primo Nella settimana - bene Sky : conferenza stampa Auditel La rivoluzione sta arrivando. A breve saranno rilevati e comunicati i dati d’ascolto dei device digitali. Per l’occasione stamattina dalle ore 11.00, a Milano, nella sede di Auditel, si terrà una conferenza stampa che farà luce sulla data del debutto, sulla modalità di rilevazione e di distribuzione. Dal 2018 Auditel ha intrapreso un percorso di innovazione con l’avvio del “SuperPanel” composto da 16.100 ...

Temptation Island : tensioni e confronti Nel primo episodio anche tra David e Cristina : Parte in quinta la nuova edizione di Temptation Island, con una prima puntata piena di colpi di scena fin dall'inizio. Il reality show, cavallo di battaglia estivo di Canale 5, ha inaugurato la sesta stagione con alcune coppie già in profonda crisi, come aveva annunciato Maria De Filippi nei giorni scorsi durante la sua ultima intervista a Radio Deejay. La puntata del 24 giugno vede i riflettori puntati in particolare su tre coppie, Andrea e ...

LIVE Mali-Mauritania 3-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : il primo storico gol Nella competizione della Mauritania lo firma El Hacen! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embdeit snippet=”adsense-articolo”] 73′ Rigore perfetto di El Hacen: rimonta in vista? 72′ primo storico GOL della Mauritania! NON SBAGLIA EL Hacen! 71′ RIGORE Mauritania!!! DIAKITE GUADAGNA IL RIGORE GRAZIE AL FALLO DI FOFANA! 69′ WAGUE!!!! CHE SALVATAGGIO CON ADAMA BA TUTTO SOLO DAVANTI ALLA PORTA! 68′ Grande cavalcata e tiro ad incrocio di Marega: ...

Braccio robotico non invasivo si controlla con la mente : è il primo Nel suo genere : Gli scienziati sono riusciti a realizzare un rivoluzionario Braccio robotico che si controlla con la mente, che è super preciso e che non è invasivo. Quanto scoperto è importante per tutti coloro che hanno perso uno o più arti e che, un domani, grazie a questa tecnologia potranno ritornare ad una vita normale. Gli esperti del College of Engineering e della Carnegie Mellon University si sono dunque concentrati sulle tecnologie attualmente ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta al primo posto in UK : è il terzo miglior lancio dell'anno Nel Regno Unito : Il remake di Activision e Beenox del classico PS1 del 1999, Crash Team Racing Nitro-Fueled, è stata la più grande nuova uscita di questa settimana ed è in testa nelle classifiche di vendita del Regno Unito.Secondo i dati riportati da Gamingbolt, relativi alla settimana che termina il 22 giugno, il gioco ha fatto anche registrare il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo quelli di Days Gone di Sony e Resident Evil 2 di Capcom.Crash ...

Judo - Europei 2019 : Giuliano Loporchio e Vincenzo D’Arco escono di scena al primo turno Nelle categorie pesanti : Comincia malissimo per l’Italia la sessione mattutina della terza giornata di gare ai Campionati Europei 2019 di Judo, con entrambi gli atleti azzurri impegnati a partire dal primo turno che sono stati eliminati all’esordio abbandonando di fatto ogni speranza di medaglia. Il programma odierno si è aperto con i primi incontri nelle categorie maschili -100 e +100 kg, in cui la selezione tricolore schierava rispettivamente Giuliano ...

The Resident anticipazioni : Nel primo episodio l'arrivo di Devon Parvesh all'ospedale : Da martedì 25 giugno parte la programmazione di The Resident. La nuova serie andrà in onda su Rai 1 in prima serata e, sebbene sia ambientata in ospedale, sarà molto diversa da The Good Doctor, il successo estivo dello scorso anno. I primi episodi di The Resident The Resident è una novità nella TV in chiaro, ma va già in onda su Sky. Nel primo episodio dell'appassionante medical drama, il protagonista Devon Parvesh, un medico neolaureato, ...