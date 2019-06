Nel 2018 aumentano gli infortuni mortali sul lavoro

Moda : Nel 2018 fatturato da oltre 95 mld - export primo trimestre +5 - 6% (2) : (AdnKronos) - Nell’anno passato, l’export complessivo ha raggiunto i 63,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente. In testa, con il 49,6% dei flussi, c’è il tessile-abbigliamento, seguito da calzature e pelletteria, rispettivamente con un’incidenza del 15,1% e del 12,9%.

Moda : Nel 2018 fatturato da oltre 95 mld - export primo trimestre +5 - 6% : Milano, 26 giu. - (AdnKronos) - L'industria italiana della Moda ha messo a segno nel 2018 un fatturato di 95,5 miliardi di euro, in crescita dello 0,7% su base annua. Segnali positivi dal primo trimestre del 2019, quando il comparto tessile, Moda e accessorio, ha visto crescere le sue esportazioni d

Inail : 704 morti sul lavoro Nel 2018 - +4% : 11.32 Sono 704 gli infortuni mortali accertati sul lavoro dall'Inail nel 2018, di cui 421(circa il 60%) "fuori dall'azienda" a fronte di 1.218 denunce totali. Così il rapporto Inail nel quale si sottolinea che sugli infortuni accertati c'è stato un aumento del 4% rispetto al 2017. Le denunce di infortunio mortale nei primi 4 mesi del 2019 sono state 303con un aumento del 5,9% sullo stesso periodo 2018.De Felice,presidente Inail ha detto che ...

I bitcoin sono ulteriormente cresciuti di valore Nel weekend - raggiungendo il massimo dal gennaio 2018 : I bitcoin, la più importante e diffusa criptovaluta, sono ulteriormente cresciuti di valore nel weekend: ora valgono oltre 9.580 euro per unità, il valore massimo dal gennaio 2018. Allora, i bitcoin stavano rapidamente crollando dopo il picco del dicembre precedente,

Spotify sostiene di aver strapagato autori ed editori Nel 2018 e ora pretende un rimborso : Secondo Music Business Worldwide, Spotify sostiene di aver strapagato cantautori ed editori l'anno scorso e ora la società sta chiedendo di essere rimborsata. L'intera questione deriva da una decisione intrapresa dal Copyright Royalty Board (CRB) statunitense che imporrebbe pagamenti più elevati per lo streaming di contenuti. L'articolo Spotify sostiene di aver strapagato autori ed editori nel 2018 e ora pretende un rimborso proviene da ...

Gli smart speaker hanno fatto il botto a fine 2018 e sono sempre più proiettati Nel futuro : Gli smart speaker sono sempre più presenti nelle case degli utenti e hanno visto un importante aumento delle vendite negli ultimi mesi. Diamo uno sguardo a cosa ci riserva il futuro degli assistenti virtuali e vocali, che saranno sempre più avanzati. L'articolo Gli smart speaker hanno fatto il botto a fine 2018 e sono sempre più proiettati nel futuro proviene da TuttoAndroid.

Culle vuote - Nel 2018 solo 439mila bimbi «Peggior calo da cento anni» : L'Italia è sempre più un paese per vecchi. A rilevarlo sono i nuovi dati Istat: nel 2018 sono nati solo 439mila bambini, quasi 140mila in meno rispetto a dieci anni prima. E se si...

In Europa Nel 2018 il consumo medio di traffico dati è stato di 6 - 7 GB al mese - nel 2024 sarà di 32 GB : Gli addetti ai lavori e gli appassionati di tecnologia mobile possono trovare diversi interessanti spunti nel nuovo Ericsson Mobility Report. Eccone alcuni L'articolo In Europa nel 2018 il consumo medio di traffico dati è stato di 6,7 GB al mese, nel 2024 sarà di 32 GB proviene da TuttoAndroid.

Bosch Italia - Nel 2018 il volume d’affari ha toccato i 2 - 5 miliardi di euro : E’ di 2,5 miliardi di euro il volume di affari della filiale Italiana di Robert Bosch. Una lieve battuta d’arresto, rispetto all’anno precedente, determinata da un contesto congiunturale sfavorevole legato al settore automotive, più precisamente, al calo delle nuove immatricolazioni auto e una diminuzione nella scelta di motorizzazioni diesel. “Come da previsioni il 2018 è stato contraddistinto da una complessa situazione economica e ...

Turismo - Istat : Nel 2018 record storico - oltre 428 milioni di presenze : Le attività economiche connesse al Turismo generano il 6% del valore aggiunto dell’economia: una quota simile al comparto delle costruzioni. Nel 2018, l’Italia ha raggiunto il record storico di oltre 428 milioni di presenze (+1,8% rispetto al 2017). E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’Istat che è stato pubblicato oggi nel quale si evidenzia anche le intensità di emissione dei prodotti turistici che sono circa il ...

Alimentare - balzo record delle uova : star del carrello alimentare Nel 2018 : Con un balzo record del 14% sono le uova a far registrare la maggiore crescita degli acquisti e ad aggiudicarsi il titolo di star del carrello alimentare nel 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell’Assemblea di Unaitalia sulla base dei dati Ismea relativi al 2018 che peraltro vedono aumentare del 3% anche la spesa per la carne di pollo (+3,6%) mentre gli acquisti alimentari rimangono nel complesso ...

Oltre 70 milioni di persone in fuga da guerra e persecuzione : Nel 2018 aumentano i rifugiati : Sono circa 70,8 milioni le persone che nel 2018 erano in fuga da guerre, persecuzioni e miseria. L' Unhcr sottolinea come si tratti del livello totale di sfollati più alto mai registrato in settant'anni di monitoraggio. I due terzi dei rifugiati ad oggi nel pianeta vengono da soli cinque Paesi, e ad accoglierli sono maggiormente gli Stati sottosviluppati. Lo riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel suo ...

Migranti - Unhcr : 70 mln in fuga Nel 2018 : 11.08 Nel 2018, il numero di persone in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni. Si tratta del livello più alto registrato dall'Unhcr, Agenzia Nazioni Unite per i rifugiati. Secondo il rapporto Global Trends, la cifra corrisponde al doppio di quella di 20 anni fa, con 2,3 milioni di persone in più rispetto a un anno fa. In evidenza il dato sui venezuelani che hanno lasciato il Paese a causa della crisi economica: ...

Migranti - rapporto Unhcr : Nel 2018 oltre 70 milioni di persone in fuga : L'agenzia spiega che la cifra è stimata per difetto, considerato che la crisi in Venezuela è attualmente riflessa da questo dato solo parzialmente