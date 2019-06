‘Ndrangheta | le mani del clan Grande Aracri sul riso mantovano | “Truffa all’Unione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La “minna” da succhiare era un’azienda storica: vendevada più di duecento anni. Negli ultimi tempi, però, era in difficoltà finanziarie. Ed è per questo motivo che si era rivolta a Giuseppe Caruso, il presidente del consiglio comunale di Piacenza, finito agli arresti con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nell’ultima inchiesta anti ‘ndrangheta della procura di Bologna c’è anche la storia dellaRoncaia di Castelberforte, in provincia di Mantova. Nata nel lontano 1790, nel 2015 si era trovata con i conti in rosso. E i proprietari avevano avuto un’idea: farsi aiutare da Caruso, esponente di Fratelli d’Italia e dipendente dell’Agenzia delle Dogane, accusato di essere un uomo agli ordini dei, il potentedi ‘ndrangheta originario di Cutro che da decenni ha messo radici in ...

