Napoli piange Loredana Simioli | raccontò in un video la sua battaglia contro il cancro

Napoli - bimbo di tre mesi piange in ospedale : infermiere intente a farsi la manicure : Quella che arriva da Nola, nel napoletano, è una vicenda che se fosse confermata sarebbe di una gravità inaudita. Nelle ultime ore infatti, soprattutto sui social, sta spopolando un video che è stato girato dalla mamma di un bambino all'interno del locale nosocomio. Nello stesso infatti si vede un bambino piccolo, di tre mesi , che sta piange ndo. Fin qui nulla di strano, se non che sullo sfondo si vedono due infermiere che, forse facendo finta di ...

Tra i vicoli del rione di Napoli dove nessuno piange per la piccola Noemi - ferita da un killer : C’è un che di sospeso nell’aria del quartiere Vicaria a Napoli , all’epoca dei vicerè la sede del tribunale e ora soltanto un insieme indecoroso di vicoli , edifici demoliti e illegalità al confine tra la Stazione e Poggioreale. Tutti si conoscono, tutti fiutano i forestieri e sanno come reagire. Con il silenzio. ...

Noemi bimba di 4 anni lotta fra la vita e la morte a Napoli / Mamma piange da 48 ore : Noemi è in gravissime condizioni a Napoli dopo l'intervento di venerdì notte: la Mamma è disperata, piange da 48 ore senza sosta

Spari tra la folla a Napoli - Noemi dalla gioia all'inferno : «Sguardo assente - non piangeva» : Noemi ha quattro anni ed è in rianimazione con un proiettile conficcato nelle costole: era per strada assieme alla nonna, Immacolata, e s?è trovata al centro di una...