Napoli | blitz contro la camorra | scacco all' alleanza di Secondigliano | 126 arresti

Napoli - blitz anticamorra : 100 arresti : 7.56 Duro colpo alla camorra,arrestati oltre 100 esponenti dell'alleanza di Secondigliano dai carabinieri del Ros e del comando di Napoli, su tutto il territorio nazionale. Il Gip del tribunale di Napoli su richiesta della procura della Repubblica partenopea ha emesso i provvedimenti nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi.L'indagine è stata condotta anche con l'apporto investigativo della Polizia di Stato e la ...

Napoli - maxi blitz all'alba : centinaia di arresti e scacco matto alla camorra : Imponente operazione all?alba dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli, con l?esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre cento provvedimenti cautelari emessi...

È in corso un maxi blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Crollo killer a Napoli - via all'inchiesta : blitz negli uffici del Comune : Busseranno alle porte del Comune, all?ufficio sicurezza abitativa, per capire se esisteva una segnalazione o una diffida (o qualcosa di simile) sul palazzo crollato in via Duomo....

Blitz contro la criminalità foggiana - arresti anche a Napoli e altre città : Associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni...

Blitz anti-clan a Napoli - carabiniere ferito per il crollo di una tettoia : è grave : La droga, soprattutto. Al rione Traiano il clan Cutolo si era imposto rifornendo le piazze di spaccio di cocaina pura (?la bomba atomica?) e di crack, marijuana e hashish e puntando alla...

Software spia in Procure italiane : blitz a Napoli con due arresti : Due arresti per il Software spia rinvenuto mesi fa dalla procura di Benevento e di Napoli. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alle 11 in Procura saranno ufficializzati i particolari...

Napoli - agguato davanti all’asilo : sette fermi. Blitz polizia e carabinieri contro clan D’amico-Mazzarella : Poco meno di un mese fa a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, i killer entrarono in azione davanti a un asilo. Un uomo fu ucciso e il nipotino, 4 anni, che era con lui e il padre, rimasto ferito, scappò via abbandonando il suo zainetto. Per quell’omicidio è scattata un’operazione di operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla Dda di Napoli per l’esecuzione di un fermo nei confronti di sette esponenti del ...