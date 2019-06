Naomi Campbell premiata con il Fashion Icon Awards 2019

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Novella Toloni La top model britannica riceverà l'ambito premio nel corso della cerimonia deiche si svolgeranno a Londra il prossimo dicembre La "Venere Nera" è lae non poteva essere altrimenti., idolo indiscusso delle passerelle di tutto il mondo da oltre trent'anni, si è aggiudicata l'ambito roscimento che le verrà consegnato in occasione dell'annuale cerimonia dei British. Gli Oscar britannici della moda, che si svolgeranno il prossimo 2 dicembre nella splendida cornice della Royal Albert Hall di Londra, l'hanno dunque incoronata regina della moda mondiale, assegnandole ilAward, un premio che ricevette anche Donatella Versace sua grande amica. Il BritishCouncil, ideatore della manifestazione, ha reso nota l'assegnazione del premio durante l'anteprima svoltasi nei giorni ...

