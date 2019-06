Muse in Italia | chi sono gli opening act dei concerti di Milano e Roma

Il business dei Musei di calcio - in Italia solo la Juventus lo ha capito : Su Repubblica Affari&Finanza un articolo di Nicola Sellitti sui musei che i grandi club dedicano alla storia dei propri colori. Tutte le grandi squadre europee ne hanno uno, dal Real Madrid al Benfica, di solito all’interno dello stadio. Gli incassi che ne derivano arricchiscono la gestione finanziaria dei club. Il Museu del Futbol Club Barcellona conta circa 2 milioni di visitatori annui ed è il monumento forse più frequentato in ...

Un italiano al Museo del Prado : "Così faccio respirare i capolavori di Goya - Rubens e Velazquez" : Per il bicentenario del famoso museo di Madrid è stato chiamato Rino Stefano Tagliaferro per far animare in un video le opere dei grandi della pittura

Cinque piccoli Musei d’Italia - un viaggio nella bellezza come talento : Il talento dell’Italia è la bellezza, un valore che va ben oltre il solo senso estetico, ma che è parte indissolubile del nostro patrimonio identitario. È storia, cultura e territorio: la storia e la cultura di quei territori che, centrali o periferici, custodiscono con cura e attenzione patrimoni artistici dal valore incommensurabile. E gli scrigni che preservano tanta bellezza sono i piccoli musei d’Italia. Per promuoverne la conoscenza ...

LIVE Musetti-Sinner - Semifinali Pre-Qualificazioni Roma 2019 IN DIRETTA : i due giovani talenti italiani si sfidano per accedere al tabellone principale! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di semifinale delle Pre-Qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia di Roma! A sfidarsi saranno quelli che probabilmente sono i due più grandi talenti del tennis maschile italiano, e cioè Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi 17enni ma classe 2002 il primo e 2001, quindi con 18 anni da compiere il prossimo 16 agosto, il secondo. Musetti ha vinto ...

Musetti-Sinner - pre-qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari - tv e streaming : Sono i due talenti del tennis italiano e domani si affronteranno sul Pietrangeli per un posto in finale nel torneo delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia: a Roma, il secondo match a partire dalle ore 10.45 opporrà Lorenzo Musetti a Jannik Sinner. La sfida potrebbe anche valere un posto nel main draw nel caso in cui Andreas Seppi acceda direttamente al tabellone principale senza l’utilizzo di una wild card. Al momento ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Lorenzo Musetti e Jannik Sinner accedono alle semifinali delle pre-qualificazioni - bene Paolini e Cocciaretto : Sui campi del Foro Italico di Roma si è tenuta la quarta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis (giovedì 9 maggio la conclusione). Nella giornata odierna i due talentuosi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno fatto vedere tutto il loro talento sul rosso capitolino, regolando rispettivamente Riccardo Balzerani (6-2 6-0) ed Enrico Dalla Valle (6-2 6-4). Due incontri nei quali il tennis di alto profilo dei due ...