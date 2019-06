MotoGp – Iannone ‘abbandona’ Giulia De Lellis sotto il sole nella sua Ferrari | la

MotoGp – Andrea Iannone ufficializza la relazione con Giulia De Lellis : il primo dolce scatto sui social : Andrea Iannone e Giulia De Lellis: adesso è ufficiale, sui social il primo dolce scatto Da qualche settimana ormai non si fa altro che parlare della nuova fiamma di Andrea Iannone: prima del Gp di Catalunya 2019 il campione di Vasto è stato pizzicato in compagnia di Giulia De Lellis, che è volata poi col pilota Aprilia al Montmelò. I due hanno girato in moto insieme nel paddock di Barcellona, ma solo oggi Andrea Iannone ha deciso di ...

MotoGp – Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone - ufficializzata la love story : “ho fatto un giro in cinquantino con lui e…” [FOTO e VIDEO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: l’influencer italiana al Montmelò col pilota Aprilia Negli ultimi giorni non si fa che parlare dei rumors riguardanti un nuovo flirt per Andrea Iannone: il pilota Aprilia avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia De Lellis. L’influencer italiana, ex cortaggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere affezionata al nome ‘Andrea’, tanto da averne scelto un altro ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Fuori Iannone e Zarco : Terminata da poco la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna per quanto riguarda la MotoGP. Dopo una battaglia ad alta tensione sul filo dei millesimi, a guadagnare la testa è Alex Rins, con il tempo di 1’39″547. La Suzuki dello spagnolo precede la Yamaha di Fabio Quartararo, con il nizzardo secondo a 36 centesimi. Sono loro due a destare la massima impressione a Montmelò; resta più staccato Marc Marquez, che per ...

MotoGp – Iannone non si trattiene : “io fissato col business? Pernat pensa solo alle donne e dice minchiate” : Andrea Iannone commenta il suo inizio di stagione complicato fra problemi fisici e qualche risultato rivedibile in pista: il pilota di vasto rifila una stoccata anche a Carlo Pernat in merito al contenuto del suo nuovo libro Inizio di stagione complicato per Andrea Iannone in sella all’Aprilia. Il pilota di Vasto è partito dall’ultimo posto in griglia per 3 volte in 5 gare, nelle quali ha raccolto appena 7 punti, complice anche ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : la stagione da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Un feeling mai nato e batoste continue : La carriera in MotoGP di Andrea Iannone si sta trasformando sempre più in un lungo ed infinito calvario. Dopo gli anni brillanti in Ducati, tutto, infatti, è andato sempre più verso sud. Prima è arrivato l’appiedamento del team di Borgo Panigale, quindi due anni davvero neri in Suzuki, prima della scommessa Aprilia. Si sapeva che la moto di Noale non potesse garantire i fasti di un tempo al pilota di Vasto, ma questo 2019 sta andando ben ...

MotoGp – Iannone - l’infortunio e la trasformazione in pista : “quando salgo in moto cambia tutto” : Andrea Iannone, l’infortunio alla caviglia e la passione per la Formula 1: il campione di Vasto ospite a Radio 105 Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si disputerà il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello, ma i piloti della motoGp saranno protagonisti già da giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre le danze del weekend di gara. AFP/LaPresse Tra coloro che sperano di poter far bene davanti al loro ...

MotoGp – Iannone costretto al ritiro in Francia : “con l’Aprilia eravamo d’accordo! La priorità è il Mugello” : Le parole di Andrea Iannone dopo il ritiro dal Gp di Francia: il campione di Vasto spera di poter tornare in forma per il Mugello Gp di Francia amaro per Andrea Iannone: il campione di Vasto non è riuscito a portare a termine la sua gara a causa dell’infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a tornare ai box Aprilia. “Purtroppo non è stato possibile finire la gara, perché avevo molto male alla ...

MotoGp – Iannone fiducioso nonostante l’infortunio : “fatto un buon miglioramento! La caviglia? Ecco come sto” : Andrea Iannone ancora acciaccato a Le Mans: le sensazioni del pilota Aprilia al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Francia Giornata di lavoro intensa per Andrea Iannone a Le Mans: il campione di Vasto è tornato in sella alla sua Aprilia dopo l’infortunio riportato a Jerez de la Frontera, che gli ha impedito di gareggiare in Spagna. Il pilota italiano lamenta ancora un po’ di fastidio, ma è riuscito a ...

MotoGp – Iannone dichiarato ‘fit’ per Le Mans - ma il pilota Aprilia frena gli entusiasmi : “non sono al 100% - proverò a dare il massimo” : Andrea Iannone dichiarato ‘fit’ per la gara di Le Mans: il pilota Aprilia non ha ancora recuperato al 100% ma proverà a dare il meglio in pista Andrea Iannone è stato giudicato ‘fit’ per la gara di Le Mans del fine settimana. Il pilota Aprilia era stato costretto a saltare la gara di Jerez per un problema alla caviglia, rimediato a causa di un incidente nelle FP4 del gp di Spagna, ma attualmente ha ricevuto ...

MotoGp – Iannone ancora dolorante in Francia : “bisogna capire quanto il piede possa darmi fastidio” : Iannone ottimista e fiducioso per Le Mans: le parole del campione di Vasto alla vigilia del quinto round stagionale E’ tutto pronto a Le Mans per il quinto Gp della stagione 2019 di MotoGp: i piloti scenderanno presto in pista per le prime sessioni di prove libere del secondo round europeo, in Francia. Arriva in terra francese un po’ acciaccato Andrea Iannone, che a Jerez è stato protagonista di una brutta caduta che non gli ha ...

MotoGp – Iannone e Lorenzo in difficoltà - Biaggi crede nei due piloti : “il godimento sarà doppio” : Max Biaggi ‘difende’ Iannone e Lorenzo: il parere dell’ex pilota sui due campioni in difficoltà con le loro nuove squadre ad inizio stagione La stagione 2019 di MotoGp ha regalato finora forti emozioni: tanti duelli, tanto spettacolo in pista, tra sorprese e conferme. Se Marquez si è confermato competitivo e Rins ha dimostrato di poter lottare con i piloti, c’è chi ancora è in difficoltà. Stiamo parlando di Jorge ...

MotoGp – Andrea Iannone e i giochi misteriosi sui social : nel suo letto spunta una donna [FOTO] : Andrea Iannone ha una nuova fiamma? Il pilota Aprilia misterioso sui social: nel suo letto spunta una donna Andrea Iannone, dopo la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, non è riuscito a scrollarsi di dosso paparazzi e curiosi che vogliono sapere tutto sulle sue nuove fiamme. Dall’addio alla showgirl argentina fino ad oggi tante sono state le belle ragazze affiancante al nome del pilota Aprilia, ma nessuna storia è stata ...