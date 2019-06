Motocross | Jorge Prado rimane in KTM | e nella prossima stagione sbarcherà in MXGP

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Garcia sbarca in! Il pilota spagnolo classe 2001 di, infatti, ha firmato il suo contratto (o per meglio dire lo ha rinnovato) che lo legherà a KTM e Red Bull per le prossime quattro stagioni che, come anticipato, disputeràmassima categoria del. Per il giovane 18enne nativo di Lugo, in Galizia, campione del mondo in carica della classe MX2 (e attuale leader della classifica con un buon margine sul danese Thomas Kjer Olsen) è pronto il tanto atteso salto di categoria in vista di una carriera inche si annuncia ricca di successi. Nessuno può mettere in dubbio il talento del giovanissimo classe 2001 che, tuttavia, dovrà pagare un minimo di adattamento alla nuova (e ben più complicata) categoria. Le sue parole dopo la firma, rilasciate al sito ufficiale, com, confermano le sue emozioni. “Sono molto felice per avere rinnovato con Red ...

